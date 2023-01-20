В уряді назвали 4 джерела фінансування відновлення України — Finance.ua

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В уряді назвали 4 джерела фінансування відновлення України

Казна та Політика
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В уряді назвали 4 джерела фінансування відновлення України
В уряді назвали 4 джерела фінансування відновлення України
Україна розраховує, що наступна Конференція відновлення України в Лондоні дозволить мобілізувати міжнародну підтримку для швидкого відновлення.
На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-брифінгу з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом та міністром з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Грантом Шаппсом.
Шмигаль нагадав, що в Лугано Україна презентувала проєкт Плану відновлення. Також були затверджені принципи, на яких має базуватись відновлення, і Україна вже працює над виконанням своїх зобов’язань.
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«Основне відшкодування збитків має понести агресор. Для притягнення росії до відповідальності за злочини важливо напрацювати відповідні механізми міжнародного права. Ми розраховуємо, що разом із партнерами ми чітко зафіксуємо положення про те, завдяки яким ресурсам має відбуватися довгострокове відновлення», — сказав прем’єр.
Україна пропонує 4 основних джерела фінансування Плану відновлення:
1) конфісковані російські кошти в Україні та світі;
2) кошти міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій;
3) безпосередньо кошти з державного бюджету України;
4) кошти донорів та приватного сектору.
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Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс зі свого боку зазначив, що в Лондоні продовжиться робота над рішеннями, які були прийняті в Лугано.
«Я вважаю, що нам потрібен компас, за яким би ми прямували навіть у такі темні часи, які ми зараз переживаємо. Декларація Лугано служить саме таким компасом», — сказав Ігнаціо Кассіс.
Міністр з питань бізнесу та енергетики Грант Шаппс сказав: «Наша непохитна прихильність Україні також полягає в допомозі залучення фінансової підтримки, яка необхідна їй для відновлення після руйнувань, жорстоко завданих москвою».
Грант Шаппс висловив впевненість, що Велика Британія впорається з викликом мобілізації підтримки України з усього світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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