В Раді оцінили рівень фінансування невійськових витрат — Finance.ua

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В Раді оцінили рівень фінансування невійськових витрат

Казна та Політика
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В Раді оцінили рівень фінансування невійськових витрат
В Раді оцінили рівень фінансування невійськових витрат
Україна розпочала 2023 рік із вдалого старту із залучення фінансування до державного бюджету.
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Початок нового бюджетного року зазвичай непростий, враховуючи великі розриви у ліквідності на казначейському рахунку. Цього року завдання забезпечення безперервності фінансування є ще складнішим через те, що дефіцит становить половину видатків бюджету», — зазначив нардеп.
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Він нагадав, що левову частку бюджетного дефіциту (майже 1,29 трлн грн) мають закрити за рахунок зовнішніх надходжень. Для цього бюджетом-2023 заплановано залучення трохи більше $38 млрд. у вигляді зовнішніх кредитів і грантів, тобто близько $3,2 млрд на місяць.
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«Поки що йдемо з випередженням цього графіка. Зокрема, з 1 по 25 січня 2023 р. на фінансування бюджету вже залучено майже $4,3 млрд зовнішньої допомоги, у тому числі $3245 млн від ЄС, $1000 млн від США, що становить 78% всього бюджетного фінансування з початку року. Інші ($1186 млн) — розміщення військових ОВДП на ринкових умовах», — розповів Гетманцев.
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Нардеп підкреслив, що завдяки допомозі партнерів Україні вдалося уникнути ризиків розривів у бюджетній ліквідності на початку року та забезпечити ритмічність фінансування всіх необхідних невоєнних видатків, у тому числі соціальних виплат, медичних гарантій, підтримки критичної інфраструктури, надання міжбюджетних трансфертів та інше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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