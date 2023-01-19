У Нацбанку пояснили, на що Україна витрачає фінансову допомогу від західних партнерів — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, на що Україна витрачає фінансову допомогу від західних партнерів Сьогодні 09:49 — Казна та Політика

У Нацбанку пояснили, на що Україна витрачає фінансову допомогу від західних партнерів

Гроші від країн-союзниць допомагають Україні триматися на плаву. Фінансові ресурси очікуються від багатьох країн Заходу.

Про це розповів член ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, зовнішня фінансова допомога впливає на низку факторів.

Значення грошей ЄС для України

Василь Фурман розказав, що кошти від західних партнерів наразі дуже важливі. Така допомога є величезною, тож відкриває перед Україною можливість закривати багато питань.

«Щоб ми могли надійно тримати фінансову оборону, зберегти макроекономічну стабільність, мати стабільну банківську систему та відносно стабільну гривню», — пояснив він.

На його думку, це також стримує інфляцію в Україні.

«У нас є фінансова зброя — це гроші», — наголосив член ради НБУ.

Проте в Україні наразі все ж спостерігається державний дефіцит.

Проте Фурман наголосив, що 38 мільярдів доларів — це програма мінімум. Україні треба знайти значний фінансовий ресурс для того, щоб відновлювати економіку, зруйновану інфраструктуру, зокрема, житло громадянам, які майже щодня страждають від ракетних обстрілів.

Чи очікується фінансова підтримка від інших країн

Член ради Нацбанку пояснив, що 18 мільярдів євро від ЄС — це дійсно значна сума, втім фінансів все одно потрібно більше.

Василь Фурман спрогнозував, що додаткові кошти для України будуть виділені незабаром.

«Я дуже надіюся, що у першому півріччі цього року ми зможемо підписати програму розширеного фінансування і отримати значний фінансовий ресурс від Міжнародного валютного фонду», — прокоментував він.

Також Фурман висловив сподівання, що до підтримки України долучаться інші країни.

Довідка Finance.ua:

Будапешт блокував виділення Україні 18 мільярдів євро. Не підтримав таку ініціативу представник Угорщини. Він виступив з такою заявою у Брюсселі на зустрічі міністрів фінансів ЄС;

посли ЄС вирішили на кілька років «відкласти» допомогу Угорщині у розмірі 6,3 мільярда євро. Причиною цього стали порушення, пов’язані з корупцією в країні та верховенством права.

у ніч на 13 грудня 2022 року Європейський Союз розблокував пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Рішення було прийняте на користь України, бо Угорщина відмовилася від свого вето.

Телеканал 24 За матеріалами:

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