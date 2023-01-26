Україна провела перше засідання фінансового "Рамштайну": про що говорили — Finance.ua
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Україна провела перше засідання фінансового "Рамштайну": про що говорили

Казна та Політика
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Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля
У четвер, 26 січня, в онлайн-форматі відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий «Рамштайн»), у якому взяли участь Україна та країни-союзники.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
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«Продовжуємо єднати світ навколо України. Сьогодні відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів за участі міністрів країн-партнерів. Так званий „фінансовий Рамштайн“, заснування якого ініціював Президент України», — сказано в повідомленні.
Під час засідання Шмигаль озвучив ключові завдання:
  1. Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. «Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту з допомогою МВФ», — повідомив голова уряду.
  2. Спланувати й забезпечити початок відновлення України. Для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури.
  3. Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу).
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Нагадаємо, Україна працює разом з партнерами у форматі так званого енергетичного «Рамштайну» для відновлення обсягів генерації та фінансового — для забезпечення міжнародного фінансування та підтримки нашої держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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