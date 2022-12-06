Робота по «фінансовому Рамштайну» вже почалася — Finance.ua

Робота по «фінансовому Рамштайну» вже почалася Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Робота по «фінансовому Рамштайну» вже почалася

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на проведення зустрічі у межах «фінансового Рамштайну» у першому кварталі 2023 року.

Про це він повідомив під час пресконференції з премє’ркою Молдови Наталією Гаврилицею.

«Щодо „фінансового Рамштайну“ — де-факто робота вже йде на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7», — зазначив він.

За словами Шмигаля, наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглядатимуться питання і енергетичної безпеки, і фінансової безпеки, а також питання військової та ядерної безпеки.

«Якщо ви очікуєте, що це буде формалізовано в „круглий стіл“, то так — буде. Високий політичний рівень передбачається. Сподіваюся, що ми бачитимемо його вже протягом першого кварталу наступного року. Усі ті робочі групи, які сьогодні працюють, будуть, безумовно, не рідше ніж раз на квартал презентувати політичні досягнення та політичні домовленості „фінансового Рамштайну“», — заявив очільник українського уряду.

Як повідомлялося, у жовтні президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити «фінансовий Рамштайн» для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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