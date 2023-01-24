Фінансовий та енергетичний: як працюють ще два формати "Рамштайну" — Finance.ua
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Фінансовий та енергетичний: як працюють ще два формати "Рамштайну"

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Україна працює разом з партнерами у форматі так званого енергетичного «Рамштайну» для відновлення обсягів генерації та фінансового — для забезпечення міжнародного фінансування та підтримки нашої держави.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

«Енергетичний Рамштайн»

Він нагадав, що сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного «Рамштайну».
«Цей формат зустрічей створений, щоб вирішити три ключові завдання. Перше — прискорити поточні ремонти, аби відновити обсяги генерації та розподілу. Друге — сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою до ворога. Третє — допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності», — сказав прем’єр.
Він зазначив, що Україна працює разом з партнерами, щоб нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів та іншого обладнання. Вони спільно розробляють нові інструменти підтримки домогосподарств, які хочуть встановити альтернативні джерела енергії.
Україна також хоче збільшити імпорт електроенергії з Європи та скоро буде мати для цього більші технічні можливості. Наша країна очікує від союзників фінансової підтримки цієї ініціативи.

«Фінансовий Рамштайн»

За словами Шмигаля, мінімальні цьогорічні потреби України в коштах — 38 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету та 17 млрд доларів на першочергове відновлення.
Ключовими партнерами України залишаються ЄС та США. Проте важливо, щоб проекти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави G7 створили мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий «Рамштайн», який діятиме в трьох основних напрямках:
  • стала короткострокова і довгострокова підтримка України,
  • міжнародне фінансування,
  • координація реформ і розвитку приватного сектору.
Очікується, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового «Рамштайну» співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації.
«Обидва формати — і енергетичний, і фінансовий „Рамштайни“ — стосуються забезпечення додаткової стійкості нашої держави та виконання двох головних завдань, які стоять перед урядом. Перше — це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо що стосується проектів відновлення. Друге завдання — це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми», — сказав прем’єр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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