МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України — Finance.ua

МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України Сьогодні 10:46 — Світ

МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання світової економіки. За історичними мірками зростання залишиться слабким, оскільки боротьба з інфляцією та війна росії в Україні стримують активність.

Про це йдеться в оновленому огляді World Economic Outlook за січень 2023 року.

При цьому перспективи менш похмурі, ніж у жовтневому прогнозі, і можуть бути поворотним моментом, зазначається в прогнозі.

Читайте також МВФ готує для України новий пакет допомоги на 16 мільярдів доларів – Bloomberg

Прогноз щодо зростання ВВП на 2023 рік покращено з 2,7 до 2,9%. У 2022 році очікується зростання на 3,4% (жовтневий прогноз — 3,2%). 2024 року світова економіка зросте на 3,1%. Історичний середній показник (2000-1919 роки) становить зростання на 3,8%.

«Економічне зростання виявилося напрочуд стійким у третьому кварталі минулого року завдяки сильним ринкам праці, стійкому споживанню домогосподарств та бізнес-інвестиціям, а також кращій, ніж очікувалося, адаптації до енергетичної кризи в Європі», — зазначають у МВФ.

Читайте також Глобальне зростання досягне найнижчого рівня цього року - МВФ

При цьому загальна інфляція нині знижується в більшості країн, навіть попри те, що базова інфляція, яка виключає волатильніші ціни на енергоносії та продукти харчування, ще не досягла піку в багатьох країнах.

Очікується, що глобальна інфляція знизиться з 8,8% у 2022 році до 6,6% у 2023 році та 4,3% у 2024 році, що все ще перевищує допандемійний (2017-2019 роки) рівень, що становив приблизно 3,5%.

Крім того, раптове відкриття Китаю сприятиме швидкому відновленню активності.

«І глобальні фінансові умови покращилися, оскільки інфляційний тиск почав знижуватися. Це, а також ослаблення долара США в порівнянні з його листопадовим максимумом, принесли невелике полегшення країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються», — прогнозують у МВФ.

«Ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальній стабільності, яка може дестабілізувати енергетичні чи продовольчі ринки та ще більше роздробити світову економіку», — зазначають у МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.