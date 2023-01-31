МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України — Finance.ua
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МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України

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МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України
МВФ покращив прогноз для світової економіки, попри вплив війни рф проти України
Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання світової економіки. За історичними мірками зростання залишиться слабким, оскільки боротьба з інфляцією та війна росії в Україні стримують активність.
Про це йдеться в оновленому огляді World Economic Outlook за січень 2023 року.
При цьому перспективи менш похмурі, ніж у жовтневому прогнозі, і можуть бути поворотним моментом, зазначається в прогнозі.
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Прогноз щодо зростання ВВП на 2023 рік покращено з 2,7 до 2,9%. У 2022 році очікується зростання на 3,4% (жовтневий прогноз — 3,2%). 2024 року світова економіка зросте на 3,1%. Історичний середній показник (2000-1919 роки) становить зростання на 3,8%.
«Економічне зростання виявилося напрочуд стійким у третьому кварталі минулого року завдяки сильним ринкам праці, стійкому споживанню домогосподарств та бізнес-інвестиціям, а також кращій, ніж очікувалося, адаптації до енергетичної кризи в Європі», — зазначають у МВФ.
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При цьому загальна інфляція нині знижується в більшості країн, навіть попри те, що базова інфляція, яка виключає волатильніші ціни на енергоносії та продукти харчування, ще не досягла піку в багатьох країнах.
Очікується, що глобальна інфляція знизиться з 8,8% у 2022 році до 6,6% у 2023 році та 4,3% у 2024 році, що все ще перевищує допандемійний (2017-2019 роки) рівень, що становив приблизно 3,5%.
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Крім того, раптове відкриття Китаю сприятиме швидкому відновленню активності.
«І глобальні фінансові умови покращилися, оскільки інфляційний тиск почав знижуватися. Це, а також ослаблення долара США в порівнянні з його листопадовим максимумом, принесли невелике полегшення країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються», — прогнозують у МВФ.
«Ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальній стабільності, яка може дестабілізувати енергетичні чи продовольчі ринки та ще більше роздробити світову економіку», — зазначають у МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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