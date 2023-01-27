МВФ готує для України новий пакет допомоги на 16 мільярдів доларів – Bloomberg — Finance.ua
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МВФ готує для України новий пакет допомоги на 16 мільярдів доларів – Bloomberg

Казна та Політика
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МВФ готує для України новий пакет допомоги на 16 мільярдів доларів – Bloomberg
МВФ готує для України новий пакет допомоги на 16 мільярдів доларів – Bloomberg
Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
«МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили», — вказано в повідомленні.
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Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш «у найкращому разі» може надійти в квітні 2023 року.
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Затвердження програми залежить від виконання кількох умов. Серед таких умов — погодження держав «Групи семи» та інших донорів і кредиторів України. Також сам МВФ має змінити свої правила надання позик країнам у стані війни.
Також Україна має взяти на себе зобовʼязання щодо втілення певних узгоджених із фондом реформ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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