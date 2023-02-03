Країни Заходу підштовхують МВФ надати Україні кредит на $14-16 млрд, — FT — Finance.ua

Країни Заходу підштовхують МВФ надати Україні кредит на $14-16 млрд, — FT Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Країни Заходу підштовхують МВФ надати Україні кредит на $14-16 млрд, — FT

Західні країни-партнери України підштовхують Міжнародний валютний фонд (МВФ) швидше доопрацювати плани багатомільярдної кредитної програми. Очікується, що представники Фонду зустрінуться з українськими чиновниками вже середині лютого для її обговорення.

Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на джерела.

Як зазначається, доопрацювати плани кредитної програми хочуть до весни. Хоч ЄС виділив Україні 18 мільярдів євро в межах пакету, узгодженого між країнами-членами в грудні, для покриття дефіциту держбюджету України, блок та інші великі партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори активізували зусилля з надання подальшої підтримки.

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Як заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, очікується, що інші міжнародні донори, включно з іншими з G7 і міжнародними фінансовими інституціями, покриють решту потреби у фінансуванні.

«Представники фонду планують зустрітися з українськими офіційними особами у Варшаві в середині лютого, щоб продовжити обговорення кредиту на суму від 14 до 16 мільярдів доларів», — пише FT.

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Раніше агенція Bloomberg писала, що у разі схвалення 3-4-річна програма загальною вартістю від 14 до 16 млрд доларів передбачатиме виплату від 5 до 7 млрд доларів протягом першого року.

За інформацією агенції, якщо план не дістане підтримки з боку достатньої кількості країн-членів МВФ, Фонд може підтримати Україну програмою Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд доларів. Однак, на думку експертів, країні, ймовірно, знадобиться ще близько 8 млрд доларів цьогоріч для відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими ракетними атаками.

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