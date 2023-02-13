Місія МВФ розпочала перегляд моніторингової програми в Україні — Finance.ua
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Місія МВФ розпочала перегляд моніторингової програми в Україні

Казна та Політика
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Місія МВФ розпочала перегляд моніторингової програми в Україні
Місія МВФ розпочала перегляд моніторингової програми в Україні
Місія Міжнародного валютного фонду із 13 лютого розпочинає дискусії з представниками влади України для підготовки до перегляду моніторингової програми.
Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, повідомили у Фонді.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів», – зазначив він.
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Раніше фонд надав екстрене фінансування у розмірі $2,7 млрд, а в грудні затвердив чотиримісячну програму для України, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку її до отримання великого кредиту МВФ.
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Програма передбачає низку заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.
Нагадаємо, Національний банк України сподівається укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на початку II кварталу.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство фінансів розраховує, що Україна отримає фінансування за новою програмою Міжнародного валютного фонду з другого кварталу року.
  • Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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