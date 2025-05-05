Де в ЄС найдешевше жити: рейтинг країн у 2025 році — Finance.ua

Де в ЄС найдешевше жити: рейтинг країн у 2025 році Сьогодні 08:32 — Світ

Де в ЄС найдешевше жити: рейтинг країн у 2025 році

Переїзд до іншої країни — це завжди нові враження, знайомство з культурою та інший ритм життя. Але важливо враховувати і практичні аспекти, зокрема вартість життя, яка часто стає вирішальним фактором. Якщо вам хочеться жити без зайвих витрат, у Європі є чимало бюджетних напрямків для комфортного життя.

Видання Relocate. me розглянуло кілька найпривабливіших європейських країн для експатів — зокрема Хорватію, Естонію, Іспанію, Угорщину та Чорногорію.

Хорватія

Хорватія стрімко набирає популярності серед експатів, які мріють жити в країні з багатою культурною спадщиною, мальовничими пляжами та розміреним стилем життя. У таких містах, як Загреб і Спліт, знання англійської є доволі поширеним, тож там буде легше знайти житло, адаптуватися й завести нові знайомства.

Медична система Хорватії славиться високою якістю й доступністю — це важлива перевага для родин, що планують переїзд. Можливість оформити міжнародне медичне страхування додає ще більше впевненості у майбутньому.

Розташування країни в самому центрі Європи — ще один плюс. Вихідні в іншій країні — не проблема: переліт із Загреба до Парижа обійдеться приблизно в 50 євро та триватиме всього дві години.

Тепер до конкретики:

оренда квартири в центрі міста — близько €550 на місяць;

обід у кафе чи ресторані — приблизно €10;

чашка кави — близько €2.

У порівнянні з іншими європейськими столицями, переваги очевидні: житло в Загребі (приблизно €670) значно дешевше, ніж у Лондоні (€2500) або Парижі (€1400). Індекс вартості життя в Хорватії — 31,5 — істотно нижчий, ніж у Швейцарії (84,0), Ірландії (57,4) чи Нідерландах (50,2). Не дивно, що Хорватія має один із найвищих рівнів еміграції в ЄС — її обирають не лише через красу, а й через практичність.

Для віддалених працівників країна пропонує особливі умови. Віза цифрового кочівника дозволяє працювати на іноземну компанію без сплати податку на прибуток протягом року.

Естонія

Естонія — це ідеальний вибір для експатів, які шукають поєднання сучасних технологій і старовинної європейської атмосфери, не переплачуючи, як у багатьох країнах Західної Європи. Англійська мова тут доволі поширена, особливо в IT-сфері, що значно полегшує адаптацію для новачків.

Ось кілька фактів, які роблять Естонію привабливою для життя:

оренда в центрі міста — близько €600 на місяць за затишну квартиру;

харчування поза домом — ситна вечеря обійдеться приблизно в €11;

ранкова кава — близько €3.

Порівняно з багатьма європейськими столицями, життя в Таллінні є значно вигіднішим. Наприклад, орендна плата тут на 16,5% нижча, ніж у Гельсінкі, і майже на 68% нижча, ніж у Парижі. Так, хоча середня зарплата розробників програмного забезпечення в Естонії становить близько 27 тис. євро на рік (порівняно з 52 тис. у Німеччині), загальна вартість життя залишається низькою. Орієнтовні щомісячні витрати на одну людину — €840 (без урахування оренди). Якщо ж ви працюєте віддалено та отримуєте дохід за європейськими чи американськими мірками, ви зможете дозволити собі комфортне життя з помітною економією.

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Ще одна сильна сторона Естонії — її цифрова відкритість. Тут діє віза для цифрових кочівників, а також унікальна програма електронного резидентства, яка дозволяє відкривати бізнес дистанційно.

Міста Таллінн і Тарту стали центрами зростаючої спільноти експатів, зокрема завдяки державній програмі «Оселитися в Естонії», що пропонує безкоштовні мовні курси та програми адаптації для новоприбулих і їхніх родин.

Іспанія

Іспанія справді має все: сонячні пляжі, яскраві фестивалі та розслаблений ритм життя. Іспанія — це не лише мегаполіси. Тихі села, мальовничі узбережжя та затишні містечка створюють ідеальний баланс між традицією й комфортом.

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Жити в Іспанії — це насолоджуватися якісним життям без фінансових перевантажень, характерних для багатьох країн Західної Європи. Саме тому Іспанія — одне з улюблених місць не лише для експатів, а й для туристів із Великої Британії та інших західноєвропейських країн.

Ось як виглядають базові витрати:

оренда житла в центрі міста: приблизно €930 на місяць;

вечеря в ресторані: близько €12;

чашка кави: всього €2.

У результаті загальні витрати на життя в Іспанії — близько €1630 на місяць (включаючи оренду), тоді як, наприклад, у Нідерландах аналогічні витрати можуть сягати €2300. Це робить життя в Іспанії приблизно на 29% дешевшим.

Іспанія приваблює близько 6 мільйонів експатів, зокрема до таких міст, як Барселона, Мадрид, Валенсія, Малага та Севілья. Для тих, хто працює дистанційно, чудовим рішенням є віза цифрового кочівника, яка дозволяє жити та працювати в Іспанії, подорожувати Шенгенською зоною та брати із собою родину. Існує також декілька програм для отримання посвідки на проживання в ЄС, а попит на фахівців з боку міжнародних компаній відкриває широкі кар’єрні перспективи.

Угорщина

Угорщина — недооцінена перлина Європи, що поєднує багату історію з живою, динамічною атмосферою. Вона славиться своєю культурою, нічним життям та гастрономією. А сільські регіони сповнені виноградниками, ярмарками та фестивалями, що демонструють місцеві традиції.

Ось кілька цифр, які підтверджують привабливість Угорщини:

оренда в центрі міста: орієнтовно €420;

харчування поза домом: вечеря — лише €9;

кава: €2 за чашку.

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Індекс вартості життя в Угорщині — всьошо 28,2 (за шкалою до 100), що робить її однією з найдоступніших країн для проживання в Європі. Для порівняння: оренда квартири в центрі Будапешта на 68% дешевша, ніж у Берліні, де за житло доведеться викласти близько €1300.

Тож життя тут дає змогу насолоджуватися європейським стилем життя без надмірних витрат.

Чорногорія

Чорногорія вражає своїми пейзажами — від блакиті Адріатичного моря до суворої краси гір. Це спокійний ритм історичних міст, чарівність приморських сіл і теплий середземноморський клімат. Будва, Котор, Герцег-Нові — кожне з цих місць має свою унікальну атмосферу.

Вартість життя тут приємно дивує:

оренда в центрі міста: приблизно €600;

харчування в ресторані: лише €9 за вечерю;

кава: традиційні €2 за чашку.

У столиці Подгориці оренда житла обходиться в середньому €530 — значно дешевше, ніж у Парижі (€1400) чи Амстердамі (€1900). Хоча середні зарплати невисокі, віддалені працівники можуть розраховувати на річний дохід близько €45 тис. — цього більш ніж достатньо для комфортного життя в Чорногорії.

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Країна ідеально підходить для фрилансерів або власників паспортів ЄС. Хоча англійською тут говорять не всюди, у туристичних і прибережних зонах проблем із комунікацією зазвичай не виникає. Якщо ви мрієте про життя біля моря, активний відпочинок і водночас бажаєте уникнути витрат, характерних для популярних європейських напрямків — Чорногорія стане влучним вибором.

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