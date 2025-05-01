З 2027 року у ЄС запровадять ліміт оплати готівкою — Finance.ua
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З 2027 року у ЄС запровадять ліміт оплати готівкою

Світ
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З 2027 року у ЄС запровадять ліміт оплати готівкою
З 2027 року у ЄС запровадять ліміт оплати готівкою
Від 2027 року в Європейському Союзі набудуть чинності нові правила, які обмежують готівкові розрахунки до 10 тис. євро. Зміни стосуватимуться також Польщі.
Про це повідомляє видання inpoland.net.pl.
В ЄС готуються запровадити нові правила, які обмежать можливість проведення готівкових операцій. З 2027 року діятиме ліміт платежів готівкою — максимально 10 тис. євро або еквівалент в іншій валюті. Ці нововведення спрямовані на підвищення фінансової прозорості та зниження ризиків відмивання коштів та інших економічних злочинів.
Нові правила також запровадять обов’язок ідентифікації клієнта, коли сума платежу перевищуватиме 3 тис. євро (або еквівалент в іншій валюті). Проте країни-члени зможуть ще більше посилити обмеження на своїй території. У випадку з криптовалютами біржі повинні будуть перевіряти особу клієнтів, починаючи з транзакцій понад 1 тис. євро.
Фактично це означає, що, наприклад, купуючи авто чи квартиру, вже не можна буде розрахуватися готівкою. Оплату потрібно буде здійснювати лише через банк.
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Обмеження стосуватиметься не лише фізичних осіб, а й підприємств та установ.
Наразі у Польщі вже діють обмеження на готівкові розрахунки для підприємців — вони не можуть розраховуватись готівкою на суму понад 15 тис. злотих.
Як ми повідомляли раніше, розмови про можливий перехід Польщі на євро ведуться роками, попри те, що більшість поляків виступають проти й кількість євроскептиків лише зростає. Finance.ua розібрався, чи вигідний для Варшави перехід на євро та що зміниться для мешканців країни в разі відмови від злотого.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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