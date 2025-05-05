Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри) — Finance.ua

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Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри)

Особисті фінанси
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Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри)
Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри)
У травні частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення пенсійних виплат у вигляді вікових надбавок.
Надбавки нараховують щомісяця для осіб, які досягли віку 70, 75 або 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень.
Про це розповідає AgroReview.
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Розмір надбавок
  • Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, до моменту досягнення 75-річного віку виплачується доплата у розмірі 300 гривень щомісяця.
  • Особи, які досягли 75 років, до досягнення 80-річного віку отримують надбавку 456 гривень на місяць.
  • Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають право на вікову доплату у розмірі 570 гривень.
Додаткових вікових надбавок для осіб, яким виповнилося 90 років, законодавство України наразі не передбачає.
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Пенсіонери, яким призначена пенсія в квітні і які досягнуть відповідного віку у травні, отримають надбавки не за повний місяць, а пропорційно кількості днів, що залишилися у місяці після дня народження.
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Нагадаємо, що станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% - з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).
Найвищі пенсії отримували:
  • у Києві — 8 708,03 грн;
  • Донецькій області — 7 813,93 грн;
  • Луганській області — 7 314,01 грн.
Найменші пенсії у мешканців таких областей:
  • Тернопільської — 4 930,93 грн;
  • Чернівецької — 5 100,02 грн;-
  • Закарпатської — 5 174,80 грн.

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляв Пенсійний Фонд України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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