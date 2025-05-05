Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри) — Finance.ua

Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Хто з пенсіонерів отримає надбавки у травні (умови та розміри)

У травні частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення пенсійних виплат у вигляді вікових надбавок.

Надбавки нараховують щомісяця для осіб, які досягли віку 70, 75 або 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Про це розповідає AgroReview

Читайте також Де в Україні отримують найвищі та найнижчі пенсії

Розмір надбавок

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, до моменту досягнення 75-річного віку виплачується доплата у розмірі 300 гривень щомісяця.

Особи, які досягли 75 років, до досягнення 80-річного віку отримують надбавку 456 гривень на місяць.

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають право на вікову доплату у розмірі 570 гривень.

Додаткових вікових надбавок для осіб, яким виповнилося 90 років, законодавство України наразі не передбачає.

Пенсіонери, яким призначена пенсія в квітні і які досягнуть відповідного віку у травні, отримають надбавки не за повний місяць, а пропорційно кількості днів, що залишилися у місяці після дня народження.

Нагадаємо, що станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати збільшився до 6341,11 грн (це на 9,5% більше порівняно з 1 січня (5789,05 грн) та на 10,5% - з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

Найвищі пенсії отримували:

у Києві — 8 708,03 грн;

Донецькій області — 7 813,93 грн;

Луганській області — 7 314,01 грн.

Найменші пенсії у мешканців таких областей:

Тернопільської — 4 930,93 грн;

Чернівецької — 5 100,02 грн;-

Закарпатської — 5 174,80 грн.

Довідка Finance.ua:

Як повідомляв Пенсійний Фонд України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки.

Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.