МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України — Finance.ua

МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Міжнародний валютний фонд підбив підсумки результатів виконання минулих структурних маяків та надав нові на 2024 рік.

Про це йдеться у звіті МВФ.

Виконані вимоги в абсолютній більшості стосуються фіскальної та монетарної політики, а невиконані - антикорупційної та державної. Так, із затримкою прийняли закон про відкриття декларацій, зміни до закону про протидію відмиванню коштів, законопроєкт про податкову політику та адміністрування.

Дедлайн вимоги змін щодо сконцентрування на малому та середньому бізнесі в контексті кредитної програми «5−7-9» перенесено на кінець березня 2024 року. Всі інші вимоги були виконані.

Серед найближчих вимог — перегляд управління державними інвестиціями, ухвалення стратегій доходів, збільшення надходження до держбюджету на 0,5% ВВП що приблизно дорівнює 38 млрд грн.

На пізнішу перспективу передбачені зміни щодо унезалежнення антикорупційної політики, перезапуск Бюро економічної безпеки. А також дії по оптимізації бюджету та банківської сфери.

Оновлений перелік структурних маяків, які мають бути виконані:

переглянути чинні процедури управління державними інвестиціями та розробити дорожню карту заходів (дедлайн — кінець грудня 2023);

ухвалити Стратегію національних доходів (дедлайн — кінець грудня 2023);

ухвалити законодавство для посилення інституційної автономії та ефективності САП шляхом виділення її в окрему юридичну особу (дедлайн — грудень 2023);

підвищити доходи на 0,5% ВВП, для включення в бюджет 2024 року (дедлайн — кінець лютого 2024);

внести зміни до процесуального кодексу з метою раціоналізації справ, які мають розглядатися в першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією з трьох антикорупційних суддів (дедлайн — кінець березня 2024);

визначити заборгованості підприємств центрального теплопостачання (дедлайн — кінець червня 2024);

перезапустити Бюро економічної безпеки (БЕБ) (дедлайн — кінець червня 2024);

впровадити методологію оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності (дедлайн — кінець червня 2024);

підготувати оцінку ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету (дедлайн — кінець липня 2024);

ухвалити закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) (дедлайн — кінець липня 2024);

розробити політику державної власності на держпідприємствах, дивідентну політику та стратегію приватизації (дедлайн — кінець серпня 2024);

завершити зовнішній аудит ефективності Національного антикорупційного бюро (дедлайн — кінець вересня 2024);

визначити основні державні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготувати огляд потенційних фіскальних та квазіфіскальних витрат (дедлайн — кінець вересня 2024);

перегляд політики середньострокового державного планування у співпраці з МВФ (дедлайн — кінець жовтня 2024);

внести зміни до державних інвестиційних програм (дедлайн — грудень 2024);

підготувати концепцію оздоровлення банків (перенесено на грудень 2024);

усі банки з мажоритарною державною власністю залишаються в управлінні Мінфіну, а націоналізовані несистемні банки будуть передані у Фонд гарантування вкладів (продовжити).

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Економічна Правда За матеріалами:

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