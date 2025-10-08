День фінансів: створення «банку банків», чекові лотереї, ціни на газ Сьогодні 17:45

Середа, 8 жовтня. Українцям готують «банк банків» і розіграші фіскальних чеків, а Євросоюз посилює контроль над безвізом.

Створення «банку банків»

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт, який передбачає створення Національної установи розвитку. Документ покликаний розв’язати проблеми з фінансуванням бізнесу, який постраждав від війни. Нова установа зможе фінансувати відновлення деокупованих регіонів, бізнес ВПО, проєкти в сфері оборони, інфраструктури та в інших пріоритетних галузях.

Чекові лотереї

В Україні можуть з’явитися державні розіграші фіскальних чеків, або так звані чекові лотереї. ДПС вже розробила відповідний законопроєкт, який описує концепцію та порядок проведення таких лотерей. Ініціатива має на меті легалізувати роздрібну торгівлю, зменшити частку тіньового бізнесу та збільшити надходження до бюджету.

Законопроєкт «Про кредитну історію»

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт «Про кредитну історію», розроблення та ухвалення якого передбачено Меморандумом з МВФ про економічну та фінансову політику. Як пояснили в Нацбанку, проєкт закону спрямований на вдосконалення державного регулювання й нагляду за діяльністю бюро кредитних історій, посилення захисту прав позичальників, поліпшення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення рівня її якості.

Додамо, що НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів. Тепер банки отримали можливість оцінювати спроможність боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами за новим підходом

💰 Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію, яка допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у жовтні 2025 року:

Ціни на газ

Володимир Зеленський заявив , що держава ухвалила рішення про мораторій на відключення електрики у прифронтових громадах. Також уряд збереже фіксовану ціну на газ.

Зі свого боку Міненерго розробило сценарії для опалювального сезону з урахуванням усіх ризиків, але наразі немає підстав говорити про тривалі відключення електроенергії чи газу для споживачів. У міністерстві наголосили, що ситуація в енергетиці залежатиме передусім від наслідків російських атак і швидкості відновлення об’єктів.

Також у Міненерго заявили , що Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії.

Ставлення до чотириденного робочого тижня в Україні

У ЄБА заявили , що ідея запровадження чотириденного робочого тижня в Україні викликає інтерес у роботодавців. Однак реалії українського бізнесу сьогодні значно відрізняються. Виробничі компанії працюють на межі ресурсів, часто стикаються з дефіцитом кадрів та підвищеним навантаженням. Для них скорочення робочих днів можливе лише за умови автоматизації процесів або зміни графіків роботи.

У Grc.ua додали , що компанії з різних секторів економіки в один голос говорять про відчутний дефіцит управлінців і, як результат, про наростаючу конкуренцію за топів. Керівники все частіше ставлять на перше місце не просто високу зарплату, а комплекс факторів, серед яких цінності, репутація роботодавця, баланс між роботою та життям, а також реальні можливості впливати на розвиток компанії.

Як розповіли в Держслужбі зайнятості, під час війни структура українського ринку праці суттєво змінилася: більшість зареєстрованих шукачів роботи тепер становлять жінки — 80% проти 55% до початку повномасштабного вторгнення.

Земля під зруйнованими будинками

Депутати підтримали законопроєкт № 13174, який дозволяє громадянам повернути або отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном. Якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Ціни на житло в ЄС

Згідно з даними Євростату, у другому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,4%, а орендна плата — на 3,2% порівняно з аналогічним кварталом 2024 року. Ціни на житло зросли більш ніж утричі в Угорщині (+277%) та Естонії (+250%), а також подвоїлися або зросли більш ніж удвічі в 10 країнах ЄС.

До речі, Європейський парламент ухвалив реформу , яка дає ЄС право тимчасово або повністю призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн, що мають право на короткострокові поїздки до Шенгенської зони.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.