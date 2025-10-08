Європарламент дозволив тимчасово призупиняти безвіз для третіх країн Сьогодні 10:31

Європейський парламент ухвалив реформу, яка дає ЄС право тимчасово або повністю призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн, що мають право на короткострокові поїздки до Шенгенської зони.

Рішення було прийнято 7 жовтня на пленарному засіданні в Страсбурзі 518 голосами «за», 96 — «проти» та 24 — «утрималися», повідомляє Укрінформ.

Нові правила для 61 країни

Зміни охоплюють 61 державу, чиї громадяни можуть в’їжджати до Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів, зокрема й Україну.

«Європа залишається найбільш відвідуваним континентом світу як туристами, так і діловими мандрівниками, тому наша візова політика є одним із наших найсильніших інструментів зовнішньої політики. Завдяки модернізованому механізму призупинення, ЄС зможе призупинити безвізовий режим у разі серйозних порушень прав людини, а також може цілеспрямовано призупиняти візи урядовців чи інші групи», — зазначив доповідач Матяш Нємец.

Підстави для призупинення безвізу

Серед причин для призупинення безвізу:

гібридні загрози, зокрема «інструменталізація» міграції;

програми «золотих паспортів» (громадянство через інвестиції);

невідповідність візовій політиці ЄС;

порушення Статуту ООН чи міжнародного гуманітарного права.

Євросоюз зможе точково обмежувати безвіз лише для урядовців країн, що порушують правила.

Як підкреслюють автори документу, новий механізм не спрямований проти конкретних держав, а має на меті забезпечити захист безпеки та європейських цінностей.

Як діятиме механізм

Єврокомісія зможе ініціювати процес призупинення безвізового режиму за пропозицією держав-членів ЄС або самостійно, на основі даних з інституцій Євросоюзу. Спочатку призупинення може бути тимчасовим, а якщо порушення не усунено, то стати постійним.

Наразі безвізовий режим ЄС скасовувався лише один раз — у випадку Вануату.

