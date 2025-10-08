0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європарламент дозволив тимчасово призупиняти безвіз для третіх країн

125
Європарламент дозволив тимчасово призупиняти безвіз для третіх країн
Європарламент дозволив тимчасово призупиняти безвіз для третіх країн
Європейський парламент ухвалив реформу, яка дає ЄС право тимчасово або повністю призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн, що мають право на короткострокові поїздки до Шенгенської зони.
Рішення було прийнято 7 жовтня на пленарному засіданні в Страсбурзі 518 голосами «за», 96 — «проти» та 24 — «утрималися», повідомляє Укрінформ.

Нові правила для 61 країни

Зміни охоплюють 61 державу, чиї громадяни можуть в’їжджати до Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів, зокрема й Україну.
«Європа залишається найбільш відвідуваним континентом світу як туристами, так і діловими мандрівниками, тому наша візова політика є одним із наших найсильніших інструментів зовнішньої політики. Завдяки модернізованому механізму призупинення, ЄС зможе призупинити безвізовий режим у разі серйозних порушень прав людини, а також може цілеспрямовано призупиняти візи урядовців чи інші групи», — зазначив доповідач Матяш Нємец.

Підстави для призупинення безвізу

Серед причин для призупинення безвізу:
  • гібридні загрози, зокрема «інструменталізація» міграції;
  • програми «золотих паспортів» (громадянство через інвестиції);
  • невідповідність візовій політиці ЄС;
  • порушення Статуту ООН чи міжнародного гуманітарного права.
Євросоюз зможе точково обмежувати безвіз лише для урядовців країн, що порушують правила.
Як підкреслюють автори документу, новий механізм не спрямований проти конкретних держав, а має на меті забезпечити захист безпеки та європейських цінностей.

Як діятиме механізм

Єврокомісія зможе ініціювати процес призупинення безвізового режиму за пропозицією держав-членів ЄС або самостійно, на основі даних з інституцій Євросоюзу. Спочатку призупинення може бути тимчасовим, а якщо порушення не усунено, то стати постійним.
Наразі безвізовий режим ЄС скасовувався лише один раз — у випадку Вануату.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems