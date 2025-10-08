0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи зможе Україна без Болгарії добудувати атомні блоки ХАЕС — відповідь Міненерго

55
Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії.
Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
«Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами», — сказала Гринчук на пресконференції.
За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.
Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.
Уряд планує розпочати проєкт з добудови енергоблоків № 3 і № 4 на Хмельницькій атомній електростанції вже наступного року.
Програма Кабінету міністрів передбачає, що до 31 жовтня 2025 року обновлять техніко-економічне обґрунтування проєкту, а до кінця 2025 року слід подати до Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків.
Раніше повідомлялося, що проєкти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС потребуватимуть додатково 9 тис. співробітників і набору нового персоналу.
Як повідомлялося, «Енергоатом» планує добудувати на ХАЕС енергоблоки № 3 і № 4 із реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в перспективі проєкти спорудження енергоблоків № 5 і № 6 з реакторами американської Westinghouse.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems