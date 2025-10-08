Чи зможе Україна без Болгарії добудувати атомні блоки ХАЕС — відповідь Міненерго Сьогодні 09:33

Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

«Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами», — сказала Гринчук на пресконференції.

За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.

Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.

Уряд планує розпочати проєкт з добудови енергоблоків № 3 і № 4 на Хмельницькій атомній електростанції вже наступного року.

Програма Кабінету міністрів передбачає, що до 31 жовтня 2025 року обновлять техніко-економічне обґрунтування проєкту, а до кінця 2025 року слід подати до Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків.

Раніше повідомлялося, що проєкти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС потребуватимуть додатково 9 тис. співробітників і набору нового персоналу.

Як повідомлялося, «Енергоатом» планує добудувати на ХАЕС енергоблоки № 3 і № 4 із реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в перспективі проєкти спорудження енергоблоків № 5 і № 6 з реакторами американської Westinghouse.

Економічна Правда За матеріалами:

