День фінансів: стратегія зайнятості населення, зарплатні очікування айтівців, нові послуги в Резерв+ та Армія+ — Finance.ua

День фінансів: стратегія зайнятості населення, зарплатні очікування айтівців, нові послуги в Резерв+ та Армія+ Сьогодні 17:45

Вівторок, 6 травня. Як Трамп планував використати підписану з Україною угоду про видобуток корисних копалин та що буде з податками найближчим часом.

Що відбувається на валютному ринку. Національний банк України за минулий тиждень суттєво Національний банк України за минулий тиждень суттєво збільшив обсяги валютних інтервенцій — на 20% у порівнянні з попереднім тижнем, до $743 млн, що сприяло збереженню відносної стабільності курсу гривні до долара США, розповіли аналітики інвесткомпанії ICU. Згідно з даними, попри активні інтервенції, Нацбанк спочатку зміцнив гривню до 41,47 грн/$, однак до кінця тижня курс повернувся до рівня 41,71 грн/$, що майже відповідає показникам попередньої п’ятниці.

«Символ для України, що США все ще поруч». Дональд Трамп планував використати підписану з Україною угоду про видобуток корисних копалин для того, щоб отримати більше важелів впливу на росію у переговорному процесі. Міністр фінансів США Скотт Бессент Дональд Трамп планував використати підписану з Україною угоду про видобуток корисних копалин для того, щоб отримати більше важелів впливу на росію у переговорному процесі. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив , що угода була би «символом для українського народу, що США все ще поруч».

Також Трамп підписав указ, що убезпечить США від пандемії масштабу COVID-19.

Стратегія зайнятості населення. Міністерство економіки Міністерство економіки працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Стратегія буде спрямована на створення нових робочих місць, професійну переорієнтацію, забезпечення інклюзивності та реформу системи служби зайнятості.

Зарплатні очікування айтівців. Як Як свідчать результати дослідження DOU, майже 2,5 тис. ІТ-фахівців активно шукали нову роботу протягом останнього року. Велика частка пошукачів знижувала свої зарплатні очікування. В Україні це зробили 43% тих, хто шукав роботу, за кордоном — 39%.

Українські айтівці і в Україні, і за кордоном мають однакові труднощі в пошуку роботи. Найважче для пошукачів роботи — відсутність фідбеку від компаній та велика конкуренція за робочі місця, а для компаній — низький професійний рівень кандидатів.

Працевлаштування учасників бойових дій. Для роботодавців Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування УБД. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Підвищення податків. Данило Гетманцев Данило Гетманцев заявив , що в межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків. На запитання про можливість точкового підвищення податків, зокрема ПДВ, до кінця поточної каденції Верховної Ради, Гетманцев відповів категорично: «Ні, я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради».

Реєстр дропів. Національний банк Національний банк хоче включати «дропів» в реєстр на 12 місяців без блокування коштів. Реєстр може запрацювати повноцінно ближче до кінця 2026 року. Вести його буде НБУ, щоб забезпечити банківську таємницю.

Банки, які надають своїм клієнтам послуги, заробляють на різноманітних банківських комісіях чи інших операціях. Тарифи на ту саму операцію можуть відрізнятися не тільки для різних банків, а й для різних продуктів усередині одного банку. Раніше ми вже писали про те, які комісії стягують банки. У новій статті пропонуємо дізнатися про те, які існують «технічні» моменти, які можуть одразу не впадати у вічі:

Бізнес за кордоном. За підсумками кампанії звітування про контрольовані іноземні компанії (КІК), українські платники податків За підсумками кампанії звітування про контрольовані іноземні компанії (КІК), українські платники податків подали понад 58 тисяч звітів за період 2022−2024 років. Загалом 17 173 контролери подали 58 220 звітів, з яких 19 162 — за 2024 звітний рік. Абсолютна більшість — 98% — були подані фізичними особами, лише 2% — юридичними.

Ціни на освіту у ЄС. Європейські ВНЗ традиційно залишаються найпопулярнішим напрямом для українських студентів. Більшість абітурієнтів Європейські ВНЗ традиційно залишаються найпопулярнішим напрямом для українських студентів. Більшість абітурієнтів розглядають вступ до закладів у Німеччині, Польщі та Чехії. Ціни на освіту в Польщі залишаються одними з найдоступніших в Європі, навіть на англомовних програмах — у середньому від 1000 до 3000 євро на рік.

Прогнози щодо відновлення економіки України. Згідно з оновленим Згідно з оновленим звітом KSE , у 2025−27 роках Україна отримає близько $92 млрд іноземних грантів та кредитів, з яких понад $58 млрд очікується вже цього року. Інфляція почне сповільнюватися до середини 2025 року, а НБУ продовжить жорстку монетарну політику, доки інфляція не опуститься нижче 10% восени 2025 року.

За даними Міністерства фінансів, за перші чотири місяці 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 856,3 млрд грн.

Пенсійний фонд України у січні-квітні 2025 року акумулював 294,9 млрд грн доходів, що на 23,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нові послуги в «Резерв+». Міноборони Міноборони додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+». Серед нових функцій: відстрочка за постановою ВЛК, відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі, відображення даних про інвалідність, відображення причин порушення військового обліку.

Крім того, в застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

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