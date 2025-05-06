Найкращі Android-смартфони 2025 року за версією користувачів — Finance.ua

Найкращі Android-смартфони 2025 року за версією користувачів
AnTuTu, відомий бенчмарк для мобільних пристроїв, випустив черговий рейтинг за травень 2025 року. Цього разу в списку смартфони на операційній системі Android, якими найбільше задоволені користувачі.
На першому місці перебуває Huawei Nova 12 Ultra, випущений на початку року. Ним задоволені 99,46% користувачів. Попри не найсвіжіший чипсет, цей апарат полюбився користувачам величезним OLED-дисплеєм, супершвидкою зарядкою і топовим набором камер.
Друга позиція за ще одним флагманом — Honor Magic7 RSR Porsche Design. Ця модель пропонує дизайн у стилі Porsche, чипсет Snapdragon 8 Elite і потужні камери. Пристроєм задоволені 99,33% власників.
Решта позицій у топ-10 мають такий вигляд:
- Huawei Mate 70 Pro+ - 98,77%;
- Huawei Mate 70 RS Ultimate — 97,14%;
- Xiaomi 15 Ultra — 96,36%;
- OPPO Find X8 Ultra — 96,19%;
- Huawei Pura 70 Pro+ - 96,15%;
- Samsung Galaxy S24+ - 94,23%;
- Meizu 21 Pro — 93,73%;
- vivo X Fold 3 Pro — 93,65%.
Порівняно з квітнем трійка лідерів майже не змінилася: раніше на першій позиції розташовувався Huawei Mate 70 Pro+, але тепер його змістив Huawei Nova 12 Ultra.
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