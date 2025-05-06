Найкращі Android-смартфони 2025 року за версією користувачів — Finance.ua

Найкращі Android-смартфони 2025 року за версією користувачів Сьогодні 20:00 — Світ

Найкращі Android-смартфони 2025 року за версією користувачів

AnTuTu, відомий бенчмарк для мобільних пристроїв, випустив черговий рейтинг за травень 2025 року. Цього разу в списку смартфони на операційній системі Android, якими найбільше задоволені користувачі.

На першому місці перебуває Huawei Nova 12 Ultra, випущений на початку року. Ним задоволені 99,46% користувачів. Попри не найсвіжіший чипсет, цей апарат полюбився користувачам величезним OLED-дисплеєм, супершвидкою зарядкою і топовим набором камер.

Друга позиція за ще одним флагманом — Honor Magic7 RSR Porsche Design. Ця модель пропонує дизайн у стилі Porsche, чипсет Snapdragon 8 Elite і потужні камери. Пристроєм задоволені 99,33% власників.

Решта позицій у топ-10 мають такий вигляд:

Huawei Mate 70 Pro+ - 98,77%;

Huawei Mate 70 RS Ultimate — 97,14%;

Xiaomi 15 Ultra — 96,36%;

OPPO Find X8 Ultra — 96,19%;

Huawei Pura 70 Pro+ - 96,15%;

Samsung Galaxy S24+ - 94,23%;

Meizu 21 Pro — 93,73%;

vivo X Fold 3 Pro — 93,65%.

Порівняно з квітнем трійка лідерів майже не змінилася: раніше на першій позиції розташовувався Huawei Mate 70 Pro+, але тепер його змістив Huawei Nova 12 Ultra.

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УНІАН За матеріалами:

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