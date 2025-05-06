Через блекаут м’ясна промисловість Іспанії втратила 190 млн євро — Finance.ua

Через блекаут м’ясна промисловість Іспанії втратила 190 млн євро Сьогодні 21:33

М’ясопереробні підприємства Іспанії зазнали серйозних втрат через масштабне відключення електроенергії, що сталося 28 квітня. За попередніми оцінками, загальні збитки можуть сягати 190 млн євро.

Про це повідомили дві ключові галузеві організації — ANICE та FECIC — у зверненні до Міністерства сільського господарства країни.

За даними асоціацій, через раптову зупинку виробництва на бійнях, у розбірних цехах і м’ясопереробних підприємствах були змушені утилізувати тварин, які не пройшли повного циклу обробки, тисячі туш, а також продукцію, що перебувала в процесі приготування — зокрема варені та ферментовані вироби. Значні втрати зафіксовано й у продукції, що зберігалася в охолоджувальних камерах.

Крім того, підприємства повідомляють про пошкодження обладнання, електронних систем, насосних і очисних станцій.

ANICE і FECIC закликають уряд Іспанії активувати надзвичайні механізми підтримки та передбачити пряму фінансову допомогу постраждалим підприємствам. Представники галузі наголошують: інцидент виявив критичну вразливість енергетичної інфраструктури країни та ставить під загрозу безперервність роботи харчової промисловості.

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