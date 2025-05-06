Як угода про копалини з Україною повʼязана з завершенням війни: у Трампа пояснили — Finance.ua

Як угода про копалини з Україною повʼязана з завершенням війни: у Трампа пояснили Сьогодні 10:00

Як угода про копалини з Україною повʼязана з завершенням війни: у Трампа пояснили

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планував використати підписану з Україною угоду про видобуток корисних копалин для того, щоб отримати більше важелів впливу на росію у переговорному процесі.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі, пише New York Post

«Економічне партнерство було його ідеєю, і він вважав, що воно зробить кілька речей. Це створило б для нього більше важелів впливу на російське керівництво, коли прийшов би час звернутися до них. Тому ідея полягала в тому, щоб почати з України, підписати угоду, яка покаже, що між США і українським народом немає ніяких розбіжностей», — пояснив він.

Бессент також додав, що угода була би «символом для українського народу, що США все ще поруч».

На початку травня Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Згідно з документом, буде створено Інвестиційний фонд з відбудови України. Він буде залучати глобальні інвестиції в Україну.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що угода ​​зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови може принести десятки або й сотні мільярдів доларів інвестицій.

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила , що угода про корисні копалини та економічне партнерство — важлива частина ширшої архітектури безпеки. Про це вона сказала в етері телеканалу CBS.

УНІАН За матеріалами:

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