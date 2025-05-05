Угода про надра — важлива частина майбутніх гарантій безпеки — посол України в США Сьогодні 11:35

Угода про надра — важлива частина майбутніх гарантій безпеки — посол України в США

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що угода про корисні копалини та економічне партнерство — важлива частина ширшої архітектури безпеки. Про це вона зазначила в етері телеканалу CBS.

Коментуючи заяви російського диктатора путіна про те, що росія «доведе війну до потрібного результату», Маркарова зауважила: «Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже».

Пані посол зауважила, що «ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одне одного й зосередитися на економічній співпраці». Вона додала, що «путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими».

Маркарова також прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною і США про корисні копалини. Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50:

«Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів».

За її словами, «ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки», а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода — важлива частина майбутніх гарантій безпеки.

Пані посол додала, що Україна і США «дуже активно» працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.

Укрінформ За матеріалами:

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