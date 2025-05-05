Угода про надра — важлива частина майбутніх гарантій безпеки — посол України в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угода про надра — важлива частина майбутніх гарантій безпеки — посол України в США

46
Угода про надра — важлива частина майбутніх гарантій безпеки — посол України в США
Угода про надра — важлива частина майбутніх гарантій безпеки — посол України в США
Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що угода про корисні копалини та економічне партнерство — важлива частина ширшої архітектури безпеки. Про це вона зазначила в етері телеканалу CBS.
Коментуючи заяви російського диктатора путіна про те, що росія «доведе війну до потрібного результату», Маркарова зауважила: «Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже».
Пані посол зауважила, що «ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одне одного й зосередитися на економічній співпраці». Вона додала, що «путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими».
Маркарова також прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною і США про корисні копалини. Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50:
«Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів».
За її словами, «ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки», а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода — важлива частина майбутніх гарантій безпеки.
Пані посол додала, що Україна і США «дуже активно» працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems