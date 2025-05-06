Еврокомісія витратить 500 млн євро, аби привабити науковців — Finance.ua
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Еврокомісія витратить 500 млн євро, аби привабити науковців

Світ
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Еврокомісія витратить 500 млн євро, аби привабити науковців
Еврокомісія витратить 500 млн євро, аби привабити науковців
Єврокомісія виділить 500 млн євро на підтримку програм залучення вчених з усього світу до Європи.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, представляючи в Сорбонні програму «Обирай Європу», повідомляє Reuters.
«Європа завжди прагнутиме до того, щоб вчені обирали Європу. Я щаслива заявити, що Єврокомісія виділяє пакет у 500 млн євро на 2025−2027 роки, щоб залучити нових вчених до Європи», — сказала вона.
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Вона наголосила, що країни ЄС мають досягти рівня інвестицій у наукові розробки у 3% ВВП до 2030 року.
«Ми закликаємо дослідників усього світу об’єднатися та приєднатися до нас… Якщо ви любите свободу, приходьте та допоможіть нам залишатися вільними», — заявив президент Франції Еммануель Макрон у Паризькому університеті Сорбонна разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
«Макрон також пообіцяв 100 мільйонів від Франції, хоча одразу не було зрозуміло, чи це на додачу до грошей, запропонованих Єврокомісією», — пише Reuters.
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За словами чиновників, ці гроші будуть спрямовані на фінансування дослідницьких проєктів та допоможуть університетам покрити витрати на залучення іноземних вчених для допомоги в їх проведенні.
Раніше стало відомо, що різні країни світу переманюють американських вчених. У той час як адміністрація президента США Дональда Трампа проводить політику щодо скорочення фінансування наукових досліджень. Низка країн, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, активно залучає американських учених, пропонуючи їм вигідні умови для роботи та життя.
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