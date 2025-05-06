ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів — Finance.ua

ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів
За оперативними даними, Пенсійний фонд України у січні-квітні 2025 року акумулював 294,9 млрд грн доходів, що на 23,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Основним джерелом надходжень традиційно залишаються платежі із єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також асигнування з державного бюджету.
У структурі надходжень за перші чотири місяці 2025 року:
- 194,9 млрд грн становили кошти, розподілені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (проти 158,8 млрд грн у 2024 році);
- 13,1 млрд грн — надходження від ЄСВ на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками на виробництві (проти 10,7 млрд грн торік);
- 66,0 млрд грн надійшло з державного бюджету для фінансування пенсій та інших виплат;
- 20,7 млрд грн — кошти на оплату пільг і житлових субсидій;
- 0,2 млрд грн — компенсації витрат на розміщення внутрішньо переміщених осіб.
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