ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів — Finance.ua
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ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів

Казна та Політика
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ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів
ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів
За оперативними даними, Пенсійний фонд України у січні-квітні 2025 року акумулював 294,9 млрд грн доходів, що на 23,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Основним джерелом надходжень традиційно залишаються платежі із єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також асигнування з державного бюджету.
ПФУ з початку року отримав понад 294 млрд грн доходів
У структурі надходжень за перші чотири місяці 2025 року:
  • 194,9 млрд грн становили кошти, розподілені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (проти 158,8 млрд грн у 2024 році);
  • 13,1 млрд грн — надходження від ЄСВ на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками на виробництві (проти 10,7 млрд грн торік);
  • 66,0 млрд грн надійшло з державного бюджету для фінансування пенсій та інших виплат;
  • 20,7 млрд грн — кошти на оплату пільг і житлових субсидій;
  • 0,2 млрд грн — компенсації витрат на розміщення внутрішньо переміщених осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
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