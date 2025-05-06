Торговельна війна Трампа вдарила по ринку праці США — Finance.ua
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Торговельна війна Трампа вдарила по ринку праці США

Світ
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Торговельна війна Трампа вдарила по ринку праці США
Торговельна війна Трампа вдарила по ринку праці США
Торгова війна, ініційована президентом США Дональдом Трампом, почала негативно впливати на ринок праці Америки.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Згідно з даними видання, в результаті нової тарифної політики Білого дому американські компанії або значно скоротили темпи найму нових співробітників, або повністю відмовилися від розширення штату. Так, великий інвестиційний холдинг T. Rowe Price вирішив уповільнити процес працевлаштування. Такі заходи зробила і авіакомпанія JetBlue, відома своїми бюджетними перельотами у країні.
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Але найбільш радикальний крок зробила компанія Polaris, що спеціалізується на виробництві позашляховиків та квадроциклів. Вона повністю заморозила набір нових робітників. Примітно, що такий приклад наслідували більше десяти провідних університетів США, серед яких Гарвард, Йель, Стенфорд і Дьюк.
Роботодавці пояснюють подібні дії прагненням скоротити витрати та пережити кризову ситуацію, спричинену торговим протистоянням двох найбільших економік світу — США та Китаю. Деякі компанії взагалі готуються до рецесії, побоюючись подальшої ескалації конфлікту.
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Нагадаємо, щонайменше 121 тис. федеральних держслужбовців у США було звільнено після приходу до влади американського лідера Дональда Трампа у січні цього року.
США виплачуватимуть $1 тис. нелегальним іммігрантам, які погодяться добровільно повернутись до своїх країн. Міністерство нацбезпеки також заявило, що покриватиме витрати на поїздку. Крім того, іммігрантів, які скористаються додатком CBP Home, щоб повідомити уряд про свій намір повернутись додому, позбавлять пріоритету на затримання й депортації.
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