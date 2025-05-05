Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка) — Finance.ua
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Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка)

Особисті фінанси
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Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка)
Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка)
Як свідчить статистика Євростату, в 2023 році 22,4% зайнятих у ЄС зазвичай працювали у вихідні.
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Які галузі

Робота у вихідні дні була більш поширеною серед кваліфікованих працівників:
  • сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (49,5%),
  • працівників сфери послуг та продажу (48,9%)
  • людей з простими професіями (26,7%).
Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка)
19,2% працівників зазвичай працювали у вихідні дні, це також стосувалося 46,7% самозайнятих осіб з найманими працівниками (роботодавців) та 37,8% самозайнятих осіб без найманих працівників (самостійних працівників).
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Країни

Серед країн ЄС найбільша частка працівників, які працювали у вихідні дні, була в Греції (32,3%), далі йдуть Італія (30,9%) та Кіпр (26,4%).
Тим часом найнижчі показники зафіксовано в Литві (3,0%), Польщі (4,5%) та Угорщині (6,6%).
Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%). Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).
  • Серед країн ЄС рівень надмірної кваліфікації був найвищим в Іспанії (35,0%), за нею йдуть Греція (33,0%) і Кіпр (28,2%). Водночас найнижчі показники зафіксовано у Люксембурзі (4,7%), Хорватії (12,6%) та Чехії (12,8%).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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