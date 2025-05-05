Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка) — Finance.ua

Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Де та скільки людей у ЄС працює без вихідних (інфографіка)

Як свідчить статистика Євростату , в 2023 році 22,4% зайнятих у ЄС зазвичай працювали у вихідні.

Які галузі

Робота у вихідні дні була більш поширеною серед кваліфікованих працівників:

сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (49,5%),

працівників сфери послуг та продажу (48,9%)

людей з простими професіями (26,7%).

19,2% працівників зазвичай працювали у вихідні дні, це також стосувалося 46,7% самозайнятих осіб з найманими працівниками (роботодавців) та 37,8% самозайнятих осіб без найманих працівників (самостійних працівників).

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Країни

Серед країн ЄС найбільша частка працівників, які працювали у вихідні дні, була в Греції (32,3%), далі йдуть Італія (30,9%) та Кіпр (26,4%).

Тим часом найнижчі показники зафіксовано в Литві (3,0%), Польщі (4,5%) та Угорщині (6,6%).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%). Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).

Серед країн ЄС рівень надмірної кваліфікації був найвищим в Іспанії (35,0%), за нею йдуть Греція (33,0%) і Кіпр (28,2%). Водночас найнижчі показники зафіксовано у Люксембурзі (4,7%), Хорватії (12,6%) та Чехії (12,8%).

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