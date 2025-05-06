У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка) — Finance.ua
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У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка)

Особисті фінанси
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У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка)
У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка)
За підсумками кампанії звітування про контрольовані іноземні компанії (КІК), українські платники податків подали понад 58 тисяч звітів за період 2022−2024 років.
Про це повідомила Державна податкова служба України.
Загалом 17 173 контролери подали 58 220 звітів, з яких 19 162 — за 2024 звітний рік. Абсолютна більшість — 98% — були подані фізичними особами, лише 2% — юридичними.
Інфографіка: ДПС
Інфографіка: ДПС
Найпопулярніші країни, у яких українці реєструють свої компанії:
  • Польща — 23% усіх звітів;
  • Кіпр, США та Велика Британія — по 10%;
  • Естонія — 9%;
  • інші країни — 38%.
Загальна сума податків, яку декларували платники КІК до сплати за три звітні роки, становить 4,9 млрд грн. З них майже 2,9 млрд грн — лише за 2024 рік.
Нагадаємо, як свідчить звіт «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (березень 2025)», у березні 30,7% опитаних компаній зазначили, що не мають уявлення про свої плани на 2 роки. Водночас темпи відновлення з року в рік значно прискорювалися після різкого спаду. Виробничі показники покращилися, а плани на короткострокову перспективу продовжили зростати.
Аналіз топ-1000 компаній за чистим доходом у 2024 році показує, що суто жіночих бізнесів серед лідерів дуже мало. Лише 74 компанії з топ-1000 (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилась — тоді цей показник становив 7%). Для порівняння, у 634 найбільших компаніях (63,4%) бенефіціари — лише чоловіки. Ще 108 компаній (10,8%) належать змішаному типу власності (і жінкам, і чоловікам), а у 184 (18,4%) — інформація про кінцевого бенефіціарного власника відсутня або не визначена.
Згідно з дослідженням, 60%+ іноземних інвесторів планують залучати в Україну інвестиції до 5 млн доларів США.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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