У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка) — Finance.ua

У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка) Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка)

За підсумками кампанії звітування про контрольовані іноземні компанії (КІК), українські платники податків подали понад 58 тисяч звітів за період 2022−2024 років.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

Загалом 17 173 контролери подали 58 220 звітів, з яких 19 162 — за 2024 звітний рік. Абсолютна більшість — 98% — були подані фізичними особами, лише 2% — юридичними.

Інфографіка: ДПС

Найпопулярніші країни, у яких українці реєструють свої компанії:

Польща — 23% усіх звітів;

Кіпр, США та Велика Британія — по 10%;

Естонія — 9%;

інші країни — 38%.

Загальна сума податків, яку декларували платники КІК до сплати за три звітні роки, становить 4,9 млрд грн. З них майже 2,9 млрд грн — лише за 2024 рік.

Нагадаємо, як свідчить звіт «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (березень 2025)», у березні 30,7% опитаних компаній зазначили, що не мають уявлення про свої плани на 2 роки. Водночас темпи відновлення з року в рік значно прискорювалися після різкого спаду. Виробничі показники покращилися, а плани на короткострокову перспективу продовжили зростати.

Аналіз топ-1000 компаній за чистим доходом у 2024 році показує , що суто жіночих бізнесів серед лідерів дуже мало. Лише 74 компанії з топ-1000 (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилась — тоді цей показник становив 7%). Для порівняння, у 634 найбільших компаніях (63,4%) бенефіціари — лише чоловіки. Ще 108 компаній (10,8%) належать змішаному типу власності (і жінкам, і чоловікам), а у 184 (18,4%) — інформація про кінцевого бенефіціарного власника відсутня або не визначена.

Згідно з дослідженням , 60%+ іноземних інвесторів планують залучати в Україну інвестиції до 5 млн доларів США.

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