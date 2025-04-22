Понад 30% компаній в Україні не мають планів на 2 роки — дослідження — Finance.ua
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Понад 30% компаній в Україні не мають планів на 2 роки — дослідження

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Понад 30% компаній в Україні не мають планів на 2 роки — дослідження
Понад 30% компаній в Україні не мають планів на 2 роки — дослідження
У березні 30,7% опитаних компаній зазначили, що не мають уявлення про свої плани на 2 роки. Водночас темпи відновлення з року в рік значно прискорювалися після різкого спаду. Виробничі показники покращилися, а плани на короткострокову перспективу продовжили зростати.
Про це свідчить звіт «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (березень 2025)», представлений Інститутом економічних досліджень.
Основними перешкодами для бізнесу, як і раніше, залишаються нестача кадрів, зростання цін та фізична небезпека.
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«Зросла частка тих підприємств, які планують залишити ділову активність на поточному рівні. І лише 3−4% підприємців планують скорочувати свою діяльність на фоні війни, яка відбувається у XXI столітті в Європі, — це говорить про досить оптимістичну і стійку позицію бізнесу», — зазначає виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у березні 2025 року покращився:
  • відсоток підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж минулого року, збільшився із 21,2% у лютому до 26,9% у березні;
  • відсоток підприємств, які вважають, що їх ділова активність гірша, ніж минулого року, зменшився із 20,7% до 14,7%.
Водночас частка тих, хто не відчув змін порівняно з минулим роком істотно не змінилось — 58,1% у лютому та 58,4% у березні.
Понад 30% компаній в Україні не мають планів на 2 роки — дослідження
Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність, істотно не змінюється вже три місяці поспіль (53% у лютому та 52% у березні). Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, також без суттєвих змін (9% у лютому та січні та 10% у березні).
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Водночас частка підприємств, що працюють на менш ніж 25% потужності, у березні становила 8%.
Щодо очікування результатів виробництва, то відсоток підприємств, які планують збільшити обсяги виробництва в найближчі 3−4 місяці, зріс до 40,5%, а відсоток підприємств, які очікують скорочення виробництва, становить 2,5%.
Зайнятість та ринок праці залишаються традиційною проблемою для бізнесу:
  • 16,4% підприємств планують зростання зайнятості в найближчі 3−4 місяці;
  • 5,1% підприємств мають намір скоротити чисельність працівників;
  • 6,6% підприємств планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках;
  • 1,4% підприємств планують скоротити кількість таких працівників.
Проблеми з пошуком працівників дещо зросли: 46% компаній повідомили, що кваліфікованих працівників знайти складніше. Ще 36,1% кажуть, що важче шукати навіть некваліфікованих робітників.

Що перешкоджає зараз вести бізнес?

У березні 2025 року відбулись деякі зміни у трійці лідерів перешкод для ведення бізнесу у воєнний час:
  • «брак робочої сили» із майже незмінним значенням, (64% у лютому та 65% у березні) залишається на першій позиції;
  • перешкода «зростання цін на сировину та товари» із суттєвим зменшенням значення (із 56% до 48%) опускається з 2-го на 3-те місце;
  • «Небезпечно працювати» із незмінним значенням (53% у березні та 52% у лютому) піднімається з 3-го на 2-ге місце;
  • «зменшення попиту» не дивлячись на збільшення значення (із 29% до 32%) залишається на 4-му місці;
  • «перебої з електроенергією» зі зменшенням значення вдвічі (із 18% у лютому до 9%) опускається з 5-го на 8-ме місце;
  • корупція та тиск з боку правоохоронних органів все ще не є суттєвими проблемами.
До слова, відсоток підприємств, які обрали «небезпечно працювати», залишається найнижчим для мікропідприємств. Водночас понад 80% опитаних в Одеській, Полтавській, Черкаській, Київській та Запорізькій областях вважають небезпечні умови значною перешкодою для ведення бізнесу.
Фахівці ІЕД також попросили респондентів оцінити економічну політику уряду: частка позитивних оцінок становить 2%, нейтральних — 65%, а негативних — 23%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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