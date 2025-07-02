З липня не можна буде оскаржити відмову у візі до Німеччини — Finance.ua

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З липня не можна буде оскаржити відмову у візі до Німеччини

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З липня не можна буде оскаржити відмову у візі до Німеччини
З липня не можна буде оскаржити відмову у візі до Німеччини
З 1 липня 2025 року у Німеччині скасовують процедуру оскарження відмови у візах.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ ФРН.
Зазначається, що в 2024 році МЗС Німеччини опрацювало рекордну кількість візових заяв — близько 2 мільйонів. Громадяни суттєво збільшили попит на національні візи для тривалого перебування в Німеччині, таких заяв у 2024 році було близько 485 тисяч, що на 7% більше, ніж у 2023-му, і на 26% більше, ніж до пандемії.
У МЗС наголошують, що в багатьох консульствах спостерігаються затримки з розглядом заяв. Щоб вирішити проблему, ще два роки тому уряд почав реформувати візову систему. Тоді ввели цифрові рішення, централізували обробку заяв та перерозподілили персонал.

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З червня 2023 року у кількох закордонних установах Німеччини почали пілотний проєкт зі скасування процедури оскарження. Це добровільне право подати скаргу на відмову у візі. Така процедура не передбачена законом, але раніше була можливою за рішенням МЗС.
Оцінка результатів показала, що скасування процедури оскарження вивільняє ресурси, які можна спрямувати на розгляд більшої кількості візових заяв. Завдяки цьому скорочуються й часи очікування.

Нові правила з 1 липня 2025 року

З 1 липня 2025 року процедуру оскарження остаточно скасують у всіх німецьких представництвах по світу. Це має дозволити швидше опрацьовувати нові заяви.
При цьому, якщо людині відмовили у візі, то вона зможете просто подати нову заяву, як і раніше. Оскаржити відмову через суд також залишається можливо.
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Нагадаємо, що незважаючи на те, що кількість народжень у Німеччині у 2024 році була меншою за кількість смертей, населення країни зросло через міграцію. На кінець 2024 року в Німеччині проживали майже 83,6 мільйона людей, що є найбільшим зафіксованим показником. Зростання порівняно з 2023 роком становило 0,1%, або 121 тисяча людей.
У 2024 році німецьке громадянство отримали 291 955 іноземців. Це на 46% більше, ніж у 2023 році, і лише мала частина тих, хто подав прохання. Чиновники на місцях не в змозі швидко опрацьовувати документи. Гори папок із проханнями скупчилися в офісах місцевих управлінь у справах міграції. Прискорити процес місцеві адміністрації планують за рахунок цифровізації та збільшення персоналу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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