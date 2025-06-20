Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину — Finance.ua

Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину Сьогодні 16:16

Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину

Умови праці та проживання в Німеччині підходять не всім експатам. Багато хто розглядає можливість виїхати в іншу країну, особливо люди з хорошою освітою та високим рівнем знань та професійних навичок.

Які галузі німецької економіки постраждають і яких фахівців бракуватиме, розповіли в Інституті досліджень ринку праці та професійної зайнятості (IAB), передає Tagesschau.

Видання наводить результати онлайн-опитування близько 50 тисяч мігрантів у період із грудня 2024 року до квітня 2025 року.

Залишити Німеччину мають намір близько 26% іммігрантів. 300 тисяч (3% усіх іммігрантів у ФРН) вже мають щодо цього конкретні плани, які найчастіше пов’язані з поверненням мігрантів додому — до Польщі, Румунії, Туреччини, України.

Однак багато хто бажає поїхати далі і спробувати свої сили у Швейцарії, США, Іспанії.

Основними причинами від’їзду респонденти опитування IAB вказали особисті обставини, невдоволення політикою, податкове навантаження та бюрократію. Деякі розчаровані через дискримінацію, труднощі зі здобуттям освіти та складною соціальною інтеграцією.

Але все ж таки більшість іммігрантів (57%, близько 5,7 мільйона осіб) планують залишитися в Німеччині назавжди.

Основну масу експатів, які задумали виїхати, становлять саме ті, кого гостро потребує Німеччина, заявляють дослідники IAB.

Можливий дефіцит кваліфікованих працівників у різних сферах економіки, особливо в наукомістких.

В IT, фінансах, страхуванні від 30% до 39% фахівців мають намір залишити Німеччину.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.