Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину — Finance.ua
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Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину

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Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину
Кожен четвертий високоосвічений іммігрант налаштований покинути Німеччину
Умови праці та проживання в Німеччині підходять не всім експатам. Багато хто розглядає можливість виїхати в іншу країну, особливо люди з хорошою освітою та високим рівнем знань та професійних навичок.
Які галузі німецької економіки постраждають і яких фахівців бракуватиме, розповіли в Інституті досліджень ринку праці та професійної зайнятості (IAB), передає Tagesschau.
Видання наводить результати онлайн-опитування близько 50 тисяч мігрантів у період із грудня 2024 року до квітня 2025 року.
Залишити Німеччину мають намір близько 26% іммігрантів. 300 тисяч (3% усіх іммігрантів у ФРН) вже мають щодо цього конкретні плани, які найчастіше пов’язані з поверненням мігрантів додому — до Польщі, Румунії, Туреччини, України.
Однак багато хто бажає поїхати далі і спробувати свої сили у Швейцарії, США, Іспанії.
Основними причинами від’їзду респонденти опитування IAB вказали особисті обставини, невдоволення політикою, податкове навантаження та бюрократію. Деякі розчаровані через дискримінацію, труднощі зі здобуттям освіти та складною соціальною інтеграцією.
Але все ж таки більшість іммігрантів (57%, близько 5,7 мільйона осіб) планують залишитися в Німеччині назавжди.
Основну масу експатів, які задумали виїхати, становлять саме ті, кого гостро потребує Німеччина, заявляють дослідники IAB.
Можливий дефіцит кваліфікованих працівників у різних сферах економіки, особливо в наукомістких.
В IT, фінансах, страхуванні від 30% до 39% фахівців мають намір залишити Німеччину.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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