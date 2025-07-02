Стажування в HR, аналітиці, хімії та агробізнесі: огляд липневих пропозицій — Finance.ua

Стажування в HR, аналітиці, хімії та агробізнесі: огляд липневих пропозицій Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Стажування в HR, аналітиці, хімії та агробізнесі: огляд липневих пропозицій

У розпалі літа багато компаній пропонують пройти стажування. Для студентів — це шанс здобути перший досвід, а для тих, хто хоче змінити напрям діяльності, — можливість спробувати свої сили у новій сфері.

Експерти порталу budni.robota.ua зібрали найцікавіші стажування липня.

Фармацевтична компанія пропонує пройти стажування у відділі з підбору та адаптації. У вакансії повідомляється про можливість подальшого працевлаштування.

Тривалість стажування — 3 місяці. Графік: часткова зайнятість у проміжку з 8:00 до 17:00 (за домовленістю). Упродовж стажування передбачений супровід досвідченого наставника.

Також компанія запрошує на стажування метролога (м. Київ).

Запрошують студентів випускних курсів за напрямом «Агрономія» приєднатися до програми стажування.

Серед функцій: аналіз визначеної території (клієнти, потенціал, культури тощо); виявлення потреб клієнтів регіону та розробка пропозиції зі спектра продукції ТАУ; участь у просуванні повного спектра продукції компанії у співпраці з досвідченим консультантом з живлення рослин; участь у перемовинах з клієнтами.

Роботодавець у вакансії анонсує виконання таких обов’язків: підбір та первинний відбір кандидатів (проведення співбесід); адаптація нових співробітників (знайомство з компанією, супровід у період випробувального терміну); допомога в організації навчання та тренінгів для персоналу; мотивація та підтримка персоналу. Майбутній працівник може розраховувати на навчання, професійний розвиток, бонуси, корпоративні заходи.

Компанія пропонує студентам 3−6 курсів або випускникам 2024 року доєднатися до глобальної програми оплачуваного стажування від Philip Morris International. Шукають стажистів з аналітичними навичками та рівнем володіння англійською мовою Upper-Intermediate (B2).

Тривалість стажування: 6−12 місяців. Гарантується, серед іншого, безкоштовний розвіз.

Банк розглядає на позицію кандидатів, які завершують 4 курс або випускників, які хочуть отримати міжнародний досвід.

Майбутній працівник навчиться: робити фінансово-економічний аналіз клієнтів малого та середнього бізнесу; досліджувати різні моделі та стратегії ведення бізнесу на практиці; шукати нових клієнтів і підтримувати партнерські відносини з ними; вести успішні переговори з клієнтами; аргументувати свою думку та знаходити компроміси.

Стажування стартує у вересні в Києві та Тернополі. На посаду розглядаються кандидати з вищою/незакінченою вищою освітою у сфері бухгалтерії, обліку та аудиту, фінансів; знанням основ бухгалтерського обліку; готових до відряджень (у центральну та західну частини України); знанням англійської на рівні Intermediate і вище; які готові до офлайн-навчання.

Компанія анонсує 4 тижні навчання професії аудитора з нуля в офісі. Вакансія передбачає старт роботи у вересні.

Науково-дослідна компанія запрошує на стажування кандидатів з вищою/незакінченою вищою освітою (від 2−3 курсу) за напрямом хімік/фармацевт.

Передбачається, зокрема: офіційне працевлаштування та зарплата (зі своєчасною виплатою), 24 дні відпустки, 40-годинний робочий тиждень, гібридний формат роботи, курси англійської мови, стоматологічний та масажний кабінети; можливості навчання та розвитку.

Компанія запрошує студентів 4−6 курсів або випускників 2023—2025 з розвиненими аналітичними здібностями на 6-місячне оплачуване стажування.

Анонсується: гібридний формат роботи; можливості для професійного розвитку та особистого зростання; програми Mental Health & Wellbeing; активне волонтерство, благодійні та соціальні проєкти; спорт, екоактивності, інтелектуальні ігри; корпоративний мобільний зв’язок.

Провідна компанія з розробки рішень для агробізнесу запрошує на 18-місячну програму інженерного стажування, яка розроблена, щоб дати розуміння операцій, процесів і технологій дробильних, переробних та пакувальних підприємств Bunge.

Розглядають випускників без досвіду або p мінімальним (2 роки), які цікавляться секторами агробізнесу або виробництва харчових продуктів; інженерною освітою «Механіка та обслуговування обладнання» та «Харчова промисловість»; необхідний високий рівень володіння англійською мовою.

Після успішного завершення стажування учасники отримають можливість перейти на посаду в бізнес-підрозділ.

Запрошують студентів останніх курсів та випускників 2023—2024 років технічних вишів на оплачуване стажування з подальшим працевлаштуванням.

Майбутні обов’язки: виконання ремонтів і обслуговування багатофункціональних пристроїв; оперативне вирішення задач щодо ремонтів; підтримка клієнтів; діагностика, усунення технічних неполадок і збоїв у роботі БФП.

Пропонується: контракт на 1 рік; медичне страхування; корпоративний мобільний зв’язок; корпоративне авто (потрібне посвідчення водія кат. В і стаж водіння від 2 років).

Нагадаємо, раніше аналітики сайту budni.robota.ua підготували добірку актуальних сезонних вакансій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.