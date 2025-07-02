Бізнес очікує на підвищення цін і зменшення штату — опитування НБУ Сьогодні 12:00

Бізнес очікує на підвищення цін і зменшення штату — опитування НБУ, bank.gov.ua

Бізнес у червні оцінив результати власної економічної діяльності на рівні попереднього місяця.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк.

У червні 2025 року ІОДА становив 50.0 порівняно з 50.8 у травні 2025 року та був значно вищий за рівень у червні 2024 року (43.6).

Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Підприємства всіх опитаних секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у будівництві.

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими, четвертий місяць поспіль демонструючи позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності: секторальний індекс у червні зріс до 52.0 з 50.3 у травні 2025 року (у червні 2024 року — 46.4).

Графік: НБУ

Торговельні компанії впевненіше очікували на збільшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також послабили очікування щодо зменшення залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі, хоча і дещо нижчими темпами.

Підприємства промисловості п’ятий місяць поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки стійкому споживчому попиту і стабільній ситуації в енергетиці: секторальний індекс у червні становив 50.4 порівняно з 51.1 у травні 2025 року (у червні 2024 року — 45.5).

Графік: НБУ

Респонденти зберегли оптимістичні настрої щодо обсягу виготовленої продукції й обсягу нових замовлень на продукцію, водночас стриманіше оцінили обсяг нових експортних замовлень.

Підприємства сектору й надалі очікували зменшення обсягу незавершеного виробництва, а також запасів сировини та матеріалів, а також дещо посилили песимістичні оцінки стосовно залишків готової продукції.

Підприємства будівництва також оптимістично оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сприятливим погоднім умовам: секторальний індекс у червні становив 50.4 порівняно з 51.5 у травні 2025 року (у червні 2024 року — 43.0).

Графік: НБУ

Будівельники посилили очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання вартості послуг підрядників респонденти очікували на повільніше зростання обсягу закупівлі їхніх послуг та дещо послабили оцінки щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг на відміну від попереднього місяця послабили оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на збільшення витрат бізнесу через здорожчання палива та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 48.3 у червні (у травні 2025 року — 50.9, у червні 2024 року — 39.7).

Графік: НБУ

Респонденти очікували обсяги наданих послуг на рівні попереднього місяця, водночас послабили очікування щодо нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість підприємства будівництва сподівалися на їх послаблення.

Нагадаємо, в Україні великий дефіцит кадрів, що пов’язано з мобілізацією та інтенсивним переміщенням населення. Потрібні робітники інструментальних спеціальностей ― фрезерувальники, токарі, працівники сфери машинобудування, тому що є великі замовлення на виробництво та відновлення військової техніки, а для цього потрібні люди високої кваліфікації. Відчувається величезний дефіцит таких кадрів, заявляв раніше резидент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.