Київ введе цифрові перепустки для комендантської години

У Києві запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Такі перепустки діятимуть у місті з 2026 року.

Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА.

Як йдеться у повідомленні, Київській міській військовій адміністрації доручили:

спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;

звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в Київській області.

Також має бути створена і впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.

Нагадаємо, комендантська година в Києві триває з 00:00 до 5:00. У цей час перепустками можуть користуватися працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

запровадити штрафи за порушення правил, що діють під час воєнного стану, зокрема за порушення комендантської години. Законопроєкт № 1363, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає такі штрафи: Раніше Finance.ua писав , що Кабмін пропонуєза порушення правил, що діють під час воєнного стану, зокрема за порушення комендантської години. Законопроєкт № 1363, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає такі штрафи:

за перебування фізичних осіб на вулиці або в громадських місцях у комендантську годину без спецперепустки — від 850 до 1700 грн ;

; у разі повторного порушення протягом року — штраф 1700−3400 грн.

