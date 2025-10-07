Київ введе цифрові перепустки для комендантської години
У Києві запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Такі перепустки діятимуть у місті з 2026 року.
Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА.
Як йдеться у повідомленні, Київській міській військовій адміністрації доручили:
- спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;
- звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в Київській області.
Також має бути створена і впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.
Нагадаємо, комендантська година в Києві триває з 00:00 до 5:00. У цей час перепустками можуть користуватися працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.
Раніше Finance.ua писав, що Кабмін пропонує запровадити штрафи за порушення правил, що діють під час воєнного стану, зокрема за порушення комендантської години. Законопроєкт № 1363, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає такі штрафи:
- за перебування фізичних осіб на вулиці або в громадських місцях у комендантську годину без спецперепустки — від 850 до 1700 грн;
- у разі повторного порушення протягом року — штраф 1700−3400 грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Київ введе цифрові перепустки для комендантської години
Єврокомісія представить нову ШІ-стратегію
Toyota Hilux Champ показала нову версію (фото)
В Україні можуть продовжити пільгове розмитнення енергетичного обладнання
Що означають дорожні знаки з радіохвилями у Європі (фото)
Джефф Безос назвав інвестиційний бум у ШІ «бульбашкою з великою віддачею»