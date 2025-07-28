Як Київ витрачає бюджет у 2025-му: найбільші витрати на будівництво та медицину — Finance.ua

Як Київ витрачає бюджет у 2025-му: найбільші витрати на будівництво та медицину Сьогодні 05:23 — Казна та Політика

Як Київ витрачає бюджет у 2025-му: найбільші витрати на будівництво та медицину

У червні 2025 року столиця України витратила рекордні 5,56 мільярда гривень на закупівлі робіт, товарів і послуг. Основна частина коштів була спрямована на інфраструктурні проєкти, охорону здоров’я, інженерний захист міста та покращення життєвих умов у воєнний час. Понад 63% місячного бюджету пішло на будівництво і ремонти — такий високий показник став винятком серед попередніх місяців, коли на ці потреби витрачалося 30−40% бюджету.

Подільський міст

Найбільше коштів — 1,18 млрд грн — отримала компанія ТОВ «Група компаній «Автострада» на добудову Подільського мостового переходу між вулицями Набережно-Хрещатицька та Петра Вершигори. Об’єкт будується вже понад три десятиліття, і, незважаючи на часткове відкриття руху, потребує подальших інвестицій.

Ця ж компанія є підрядником будівництва метро на Виноградар і раніше виступала субпідрядником на Подільському мосту. Тепер вона напряму укладає мільярдні контракти з міською владою.

«Осокорки», лікарні та укриття: куди ще пішли кошти

Ще один масштабний проєкт — капремонт шляхопроводу біля станції метро «Осокорки», вартістю 655 млн грн, який виконує компанія «Укртрансміст» — конкурент відомого «Ростдорстрою».

Київтеплоенерго у червні уклало контракти майже на 500 млн грн, серед яких — будівництво систем інженерного захисту об’єктів, розширення потужностей ТЕЦ, реконструкція тепломереж і систем дистанційного моніторингу.

Два капітальні ремонти у медзакладах обійшлися місту у 158,98 млн грн — мова про Київську міську лікарню № 1 та дитячу інфекційну лікарню. Примітно, що підряд отримала маловідома компанія без значного досвіду держзамовлень.

Охорона здоров’я та техніка — теж у пріоритеті

На ліки, медобладнання та гігієнічні засоби в червні витратили 295,8 млн грн. Найбільші закупівлі стосувалися коронарних стентів, роботизованої системи для уретроскопів і базових медикаментів для лікарень.

Ще 278,34 млн грн витратили на електротехнічне обладнання — джерела безперебійного живлення, трансформатори, запобіжники, вимикачі та акумулятори для столичних підприємств «Київтеплоенерго», «Київтелесервіс» та «Київський метрополітен».

Інші помітні витрати місяця

160,77 млн грн — хлорит натрію для дезінфекції води.

70,79 млн грн — благоустрій почесних поховань на Лісовому кладовищі.

25,55 млн грн — капремонт житлового будинку, пошкодженого війною, на пров. Коломийському.

22,41 млн грн — встановлення камер відеоспостереження.

21,84 млн грн — оздоровчі путівки для дітей до Івано-Франківщини.

9,3 млн грн — поточний ремонт Подільського узвозу.

Із загальної суми закупівель червня — 5,56 млрд грн — найбільше коштів спрямували на інфраструктурні проєкти. Це вказує на стратегічний курс міста: відновлення, модернізація та посилення критичної інфраструктури в умовах воєнного часу. Попри критику щодо вибору підрядників або непрозорість частини угод, темпи реалізації важливих проєктів зростають — і це позитивний сигнал для киян.

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