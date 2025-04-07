Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка) — Finance.ua
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Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка)

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Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка)
Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка), freepik.com
Згідно з дослідженням, 60%+ іноземних інвесторів планують залучати в Україну інвестиції до 5 млн доларів США.
30%+ компаній готові інвестувати значно більші суми — до 100 млн доларів США.
Рада бізнес-омбудсмена (Рада) презентувала звіт за результатами дослідження «Україна у війні: трансформація бізнес-середовища та перспективи інвестування».
Учасниками опитування Ради стали резиденти Польщі, Німеччини, Канади, Великобританії, Швеції, Франції, Болгарії та України.
Більше половини опитаних компаній мають іноземні інвестиції у статутном укапіталі або іноземні інвестиції залучені іншим чином (58,3%).
Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка)
«Стійкість українського бізнесу — це сигнал інвесторам: тут варто бути, варто вкладати. Але для того, щоб бізнес інвестував і розвивався, недостатньо лише проєктів або фінансових інструментів. Потрібні передусім стабільність, правовий захист і зрозумілі правила гри», — зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.
Разом з цим, підприємці зазначають, що ключовим фактором при ухваленні інвестиційних рішень є ризики, пов’язані, саме з війною (69%).
Окрема частина дослідження стосувалась участі приватного сектору у публічних закупівлях. Недобросовісна конкуренція та проблеми з виконанням договорів суттєво впливають на рівень довіри бізнесу та їхнє бажання брати участь у тендерах.
Переважна частина респондентів мають штат найманих працівників у кількості від 10 до 50 осіб (36%) та від 50 до 250 осіб (33,3%). Частка підприємств з чисельністю до 10 працівників становить 17,9%, тоді як компанії з понад 250 працівниками складають 12,8% серед учасників дослідження.
Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка)

Найактуальніші виклики для бізнесу на даний момент

Понад 60% компаній готові інвестувати в Україну, попри війну (інфографіка)
Крім того, 38,9% бачать негативний вплив у економічній невизначеності, коливанні національної валюти та інфляції.

Перешкоди

Найбільшими правовими та регуляторними перешкодами, що стримують інвесторів, є:
  • дозвільні процедури (15,4%),
  • обмежений доступ до правосуддя (15,4%),
  • відсутність ефективного страхування політичних ризиків (15,4%),
  • корупція (7,7%)
  • та військові ризики (7,7%).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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