НБУ хоче включати «дропів» в реєстр на 12 місяців без блокування коштів — Finance.ua

НБУ хоче включати «дропів» в реєстр на 12 місяців без блокування коштів Сьогодні 12:29 — Фінтех і Картки

НБУ хоче включати «дропів» в реєстр на 12 місяців без блокування коштів

Національний банк хоче включати «дропів» в реєстр на 12 місяців без блокування коштів.

Про це повідомив директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрій Котюжинський в подкасті «Хроніки економіки».

«Реєстр зробить суттєво дорожчою цю схему. Наразі ми бачимо, що будь-який „дроп“, який використовується, то він використовується в 3 чи 4 банках. Навіть якщо тільки половина „дропів“ має такий мультиплікатор, то це вже суттєве здорожчання обслуговування схеми», — сказав він.

Читайте також Нацполіція розробила законопроект про відповідальність дропів

«Ми не маємо права законодавчої ініціативи. Але ми завжди долучаємося до роботи комітету (Верховної Ради) та його робочих груп, аби дати свою експертну позицію. Власне бачення, як це має працювати, НБУ було сформовано, і зараз ми працюємо над текстом законопроєкту… Ідентифікація „дропів“ — це задача надавачів платіжних послуг — банки та небанки. НБУ та правоохоронці в цей реєстр додавати не будуть», — додав представник НБУ.

Передбачається, що законопроєкт про реєстр дропів міститиме такі умови:

вести його буде НБУ, щоб забезпечити банківську таємницю;

все заповнення реєстру буде проводитись на базі надавачів фінпослуг;

можна буде перевірити себе на наявність у вказаному реєстрі;

можливість оскарження включення до реєстру;

інформація про «дропів» в реєстрі, скоріш за все, буде зберігатися до трьох років;

активний статус «дропа» не може перевищувати 12 місяців, але це вікно може бути скорочене рішенням НБУ;

фізособи матимуть доступ до своїх коштів та розрахунків. Проте перекази будуть суттєво обмежені, а знятті готівки вночі може бути закрито.

Читайте також НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки

«Ми очікуємо, що ринок себе врегулює у питанні відкриття рахунків у інших банках для людей, котрі потрапили до реєстру», — додав Котюжинський.

За його словами, законопроєкт може бути закінчений до кінця весни, а про саме голосування парламентом — важко сказати.

Реєстр може запрацювати повноцінно ближче до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 гривень на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Читайте також НБУ отримає більше повноважень для боротьби з «дропами»: Зеленський підписав закон

У грудні 2024 року українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Підписанти Меморандуму зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого ризик-орієнтованого підходу.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.