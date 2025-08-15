День фінансів: стабільний курс долара, нові послуги в «Дії», рекордні інвестиції українців в ОВДП — Finance.ua

День фінансів: стабільний курс долара, нові послуги в «Дії», рекордні інвестиції українців в ОВДП Сьогодні 17:45

П’ятниця, 15 серпня. Мінцифри працює над новими послугами в «Дії», Кабмін підвищує зарплати деяким медикам та учасникам суспільно корисних робіт, а Пенсійний фонд нарощує борги перед військовими пенсіонерами.

Стабільний курс долара

Як свідчить місячний економічний моніторинг України від ІЕД, гривня залишалася стабільною до долара США з початку травня, коливаючись у вузькому діапазоні 41,4−41,9 грн за долар. Експерти кажуть, що попит на готівкову валюту трохи знизився і залишався помірним.

Санкції США

США внесли до санкційного списку SDN List компанію А7, створену за участю російського банку ПСБ та спеціалізовану на розрахунках для зовнішньоекономічної діяльності. За даними Мінфіну США, біржа Grinex була створена співробітниками російської Garantex, яка перебуває у санкційному списку з 2022 року. Grinex використовувала схему за участю Old Vector, компанії А7 та пов’язаних з нею структур для обходу обмежень.

Кредитування бізнесу та населення

За даними Національного банку, темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті. Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 15,9% у річному вимірі, населення — на 16,4%.

Нові послуги в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації працює над запуском у застосунку «Дія» онлайн-послуги з розлучення. Її планують запустити восени. Найближчими днями планується запустити «Пакунок школяра», що дозволить батькам отримати 5 тис. грн на «Дія.Картку». До кінця 2025 року з’явиться послуга зі зміни прізвища, а до січня 2026 року планується запустити електронний акциз.

Борги перед військовими пенсіонерами

Станом на 1 липня 2025 року заборгованість Пенсійного фонду перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів становить 51,3 млрд грн. Щоб знайти фінансування, нардеп Данило Гетманцев пропонує активніше боротися з тіньовою економікою, яка, за оцінками, щороку завдає бюджету втрат на 900 млрд грн, а також оптимізувати державні видатки, відмовляючись від неефективних програм.

Інвестиції в ОВДП

Українці дедалі активніше інвестують у ОВДП, довіряючи цьому інструменту. За останній рік вкладення громадян зросли більш ніж на 34,7 млрд грн — майже на 53%. Станом на 14 серпня українці тримали у державних облігаціях уже 100,2 млрд грн — це новий рекорд за обсягом інвестицій.

Зарплати в Україні

У 2025 році роботодавці значно активніше пропонують роботу українцям, яким ще немає 18 років. Найбільше вакансій з’являється у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі. Медіанна зарплата за рік піднялася на 16%. Наприклад, на посаду різноробочого в будівництві медіанна оплата піднялася на 37% до 24 000 грн.

Водночас Кабмін підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно корисних робіт у прифронтових територіях. Тепер українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть на 33% більше — дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Крім того, виїзд медичних працівників у зону бойових дій оплачуватиметься за підвищеними коефіцієнтами. Оплата праці бригад екстреної медичної допомоги зросте у шість разів

Кабмін також удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.

Гроші на оплату електроенергії

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримають додаткові кошти для оплати електроенергії. Додаткова допомога надаватиметься сім’ям, які отримують житлові субсидії чи пільги, починаючи з жовтня 2025 року. Вона призначатиметься автоматично.

Ціни на новобудови в Україні

Первинний ринок житла демонструє ознаки відновлення — з’являються нові проєкти на старті будівництва, а готові квартири здаються в експлуатацію. Паралельно зростає й середня вартість квадратного метра новобудов майже по всій країні. Згідно з даними ЛУН, Львів зберігає перше місце за середньою ціною квадратного метра на первинному ринку — 58,4 тис. грн (+5% за пів року).

Відмітимо, що Кабмін зрештою ухвалив анонсований проєкт постанови щодо компенсації ВПО 70% першого внеску на іпотеку за державною програмою «єОселя». Кошти отримають внутрішні переселенці та мешканці прифронтових територій. Компенсація складатиме 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла).

Українські біженці в США

Близько 120 тисяч українських біженців у США ризикують втратити правовий статус уже 15 серпня, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе заходів. Деталі розповіло видання The Wall Street Journal.

