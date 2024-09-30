День фінансів: спад ажіотажу на валютному ринку, нова функція monobank, дефіцит кадрів — Finance.ua

День фінансів: спад ажіотажу на валютному ринку, нова функція monobank, дефіцит кадрів Сьогодні 17:35

У понеділок, 30 вересня, йшлося про таке:

У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку. Валютні та вербальні інтервенції НБУ в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли Валютні та вербальні інтервенції НБУ в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань обмінного курсу гривні.

Водночас в НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки. А Голова НБУ пояснив, коли регулятор зможе перейти до зниження облікової ставки.

У monobank з’явилася нова функція. monobank запустив у своєму застосунку нову функцію, яка дозволяє оплачувати пальне на WOG безпосередньо на колонці. Про це monobank запустив у своєму застосунку нову функцію, яка дозволяє оплачувати пальне на WOG безпосередньо на колонці. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. Для швидкої оплати пального потрібно потрусити телефоном, перебуваючи в застосунку, обрати заправку WOG та підтвердити місцеперебування.

Допомога до Дня Захисників і Захисниць. Із нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка Із нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка одноразову адресну матеріальну допомогу виплатять киянам із інвалідністю внаслідок війни та участі в Революції Гідності, членам родин окремих категорій мешканців.

В Армія+ додали нову послугу. Застосунок Армія+ отримав оновлення — функцію Застосунок Армія+ отримав оновлення — функцію виправлення даних про військову службу. При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

Повернення обов’язкового ЄСВ для ФОПів. Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів , що у парламенті будуть обговорювати пропозицію уряду про те, щоб повернути обов’язкову сплату Єдиного соціального внеску для фізосіб — підприємців у 2025 році.

При цьому Гетманцев висловився проти друкування гривні. Також він сказав, що у росії є фінанси на продовження війни ще на досить довго.

Айтівці змінюють спеціалізації. 24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює 24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює фахівець , то більш імовірно, що він змінить напрям: якщо в перший рік роботи це стосується тільки 3% фахівців, то серед тих, хто працює понад 10 років в ІТ, таких уже 39%.

Дефіцит кадрів. Україна вже відчуває Україна вже відчуває дефіцит кадрів, який буде поглиблюватись через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним з рішень, що може стабілізувати ситуацію, є перекваліфікація різних соціально-демографічних груп (жінки, люди літнього віку, тощо).

До речі, Кабмін змінив порядок отримання статусу критичного підприємства та бронювання.

Як зрозуміти, що фірма фейкова. Стовідсоткової гарантії, звісно, ніколи не існує. Але у більшості випадків можна виявити фейкову фірму за допомогою досить нескладного пошуку у відкритих реєстрах та елементарної спостережливості. Finance.ua розповідає про цей процес в деталях у новій статті:

Земля в Україні. З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.