До Дня Захисників і Захисниць: хто може отримати грошову допомогу — Finance.ua

До Дня Захисників і Захисниць: хто може отримати грошову допомогу Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

До Дня Захисників і Захисниць: хто може отримати грошову допомогу

Із нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка одноразову адресну матеріальну допомогу виплатять киянам із інвалідністю внаслідок війни та участі в Революції Гідності, членам родин окремих категорій мешканців.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Відповідні виплати передбачені, зокрема, й для зареєстрованих у столиці внутрішньо переміщених осіб із відповідним статусом.

«83 тисячі киян та внутрішньо переміщених осіб у складних життєвих обставинах звернулися цьогоріч за одноразовою адресною допомогою. Цифра росте, тому що людям дедалі складніше забезпечувати навіть базові потреби. Київ намагається підтримувати мешканців у цей непростий воєнний час, тому регулярно за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка проводимо виплати до державних свят і знакових подій. До Дня Захисників і Захисниць України матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 гривень отримають майже 59 тисяч мешканців столиці», зазначила Марина Хонда.

За її словами, загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн.

Як отримати

Кошти автоматично перерахують тим, хто перебуває на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживає у столиці.

Хто отримає

Фінансову допомогу отримають кияни, які є особами з інвалідністю І, II і III групи внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності, кияни — члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і патріотизм, виявлені під час Революції Гідності.

Детальніше чтитайте за посиланням: http://e.surl.li/gapwdh

Особам, які одночасно належать до кількох категорій, нададуть одну допомогу в більшому розмірі.

Матеріальну допомогу, яку громадянин не отримав своєчасно через незалежні від нього причини, в разі його смерті виплатять членам сім’ї у порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю отримувача.

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