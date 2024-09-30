У росії є фінанси на продовження війни ще на досить довго, — Гетманцев — Finance.ua
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У росії є фінанси на продовження війни ще на досить довго, — Гетманцев

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У росії є фінанси на продовження війни ще на досить довго, — Гетманцев
У росії є фінанси на продовження війни ще на досить довго, — Гетманцев
Фінансовий потенціал російської федерації на продовження війни проти України достатній на досить довгий період.
Про це розповів депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Не треба тішити себе ілюзіями і розраховувати на те, що росія готова завтра впасти у зв’язку з тим, що не матиме фінансів. Фінанси є. У них дуже серйозна ресурсна подушка, яка здатна втримувати їх ще досить довго», — пояснив він.
За його словами, за розрахунками німецьких експертів, у першій половині 2024 року з федерального бюджету рфна військові витрати було спрямовано 5,3 трлн рублів (57 млрд доларів), що на 36% більше, ніж у першому півріччі 2023 року.
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При цьому одні тільки нафтогазові доходи російського бюджету у 2024 році мають скласти 11 трлн рублів, покривши всі витрати на війну з запасом.
Гетманцев зазначив, що у проєкті бюджету рф на наступний рік видатки на війну будуть ще більшими — 13,2 трлн. рублів. (142 млрд доларів), що на 200% більше, ніж їхній військовий бюджет 2022 року.
Покрити додаткові збільшені видатки на війну (+2,4 трлн. рублів) росіяни розраховують за рахунок зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств, сказав Гетманцев.
За матеріалами:
Українські Новини
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