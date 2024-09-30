Гетманцев проти друкування гривні — Finance.ua

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Гетманцев проти друкування гривні

Казна та Політика
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Гетманцев проти друкування гривні
Гетманцев проти друкування гривні
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняє, що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.
Про це він розповів в інтерв’ю Українським Новинам.
«Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо», — сказав він.
За його словами, зараз немає підстав підвищувати ставку ПДВ, але у владі не виключають, що таке рішення може з’явитися в майбутньому.
Гетманцев зазначив, що автором пропозиції про підвищення ставки ПДВ може виступити тільки уряд.
Гетманцев переконаний, що не існує альтернативи підвищенню податків при нинішній ситуації.
За матеріалами:
Українські Новини
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