Гетманцев проти друкування гривні — Finance.ua

Гетманцев проти друкування гривні Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Гетманцев проти друкування гривні

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняє, що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.

Про це він розповів в інтерв’ю Українським Новинам.

«Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо», — сказав він.

За його словами, зараз немає підстав підвищувати ставку ПДВ, але у владі не виключають, що таке рішення може з’явитися в майбутньому.

Гетманцев зазначив, що автором пропозиції про підвищення ставки ПДВ може виступити тільки уряд.

Гетманцев переконаний, що не існує альтернативи підвищенню податків при нинішній ситуації.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.