День фінансів: штрафи для ухилянтів, видача паспортів українцям за кордоном, девальвація гривні — Finance.ua

День фінансів: штрафи для ухилянтів, видача паспортів українцям за кордоном, девальвація гривні Сьогодні 17:50

У четвер, 9 травня, народні депутати та президент України ухвалили низку важливих рішень.

Штрафи для ухилянтів. У Раді У Раді проголосували законопроект № 10 379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Так, за порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень.

Видача паспортів українцям за кордоном. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про надання окремих адміністративних послуг українцям, у тому числі за кордоном. Цей документ, зокрема, дозволить державному підприємству «Документ» продовжити далі видавати документи за кордоном.

Економічне бронювання. Давид Арахамія Давид Арахамія розповів , що наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби. За його словами, комітет з питань нацбезпеки вивчав досвід країн світу з цього питання, але «яке рішення не обери — є багато людей, які за таку ініціативу, є багато людей, які проти».

Розширення програми доступних кредитів. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів «5−7−9». Для виробників зброї відсоток пільгового кредиту буде 7% на інвестиції і 9% на обігові кошти. Максимальна сума кредиту: 500 млн гривень.

«Земельний банк». Депутати Депутати ухвалили зміни до бюджетного кодексу, які мають врегулювати розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.

Штрафи за приховані офшори. ВР ВР скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. Раніше за неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання — до 151 тисячі гривень.

Боротьба з «чорним зерном». Рада Рада ухвалила у другому читанні два законопроєкти, спрямовані на боротьбу з «чорним зерном» та неповерненням валютної виручки.

Громадянство для добровольців. Депутати Депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.

Також Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення і Сольського з посади міністра агрополітики.

Звільнення Залужного. Президент України Володимир Зеленський видав укази про Президент України Володимир Зеленський видав укази про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби та призначення його послом України у Великій Британії.

Розміри пенсій за категоріями. З 1 березня в Україні З 1 березня в Україні підвищили пенсії для деяких категорій пенсіонерів. Індексація пенсій проводилась шляхом перерахунку на коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,0796.

На жаль, в Україні вихід на пенсію далеко не завжди асоціюється зі щасливим та безтурботним життям. Тож, українці працездатного віку вже сьогодні задумуються, як подбати про те, щоб забезпечити собі спокійне фінансово стабільне життя, коли прийде час. У новій статті розповімо, наскільки реально накопичити на гідну пенсію та які є способи, щоб це зробити:

Девальвація гривні. У 2024 році середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%. Як У 2024 році середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%. Як пояснив нардеп Данило Гетманцев, це відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України.

Відмітимо, що депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тому Finance.ua кожного місяця готує текст, у якому збирає всю актуальну інформацію про найвигідніші пропозиції банків:

Ціни на квартири та будинки. За За даними дослідження Dim. ria, в Україні продовжують зростати ціни на купівлю квартири. Так, середня вартість 1 м² у новобудові у квітні не зросла тільки в Сумській, Харківській, Черкаській та Вінницькій областях. Дослідження пропозиції будинків у 2024 році до 2021 році показує значне зростання кількості оголошень на Заході України, та падіння — на Півдні України.

Державний борг. Державний та гарантований державою борг станом на 1 квітня 2024-го Державний та гарантований державою борг станом на 1 квітня 2024-го становить 5,9 трлн грн. Якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн.

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