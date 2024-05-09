«Земельний банк»: Рада затвердила розподіл доходів від оренди держземель — Finance.ua

«Земельний банк»: Рада затвердила розподіл доходів від оренди держземель Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

«Земельний банк»: Рада затвердила розподіл доходів від оренди держземель

Верховна Рада ухвалила зміни до бюджетного кодексу, які мають врегулювати розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

«Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту „Земельний банк“. Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду. Тепер 90% від таких надходжень ітимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів», — сказано в повідомленні.

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Зміни дозволять:

збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через «Земельний банк»;

зберегти надходження місцевих бюджетів на поточному рівні;;

збільшити доходи місцевих бюджетів за рахунок виведення з тіні орендних відносин.

«В умовах воєнного стану такі зміни посилять наші внутрішні резерви. Це додаткові кошти до державного бюджету, з якого фінансуються Сили оборони України», — додав Коваль.

«Команда ФДМУ працює над тим, щоб „Земельний банк“ запрацював якнайшвидше. Нагадаю, у першому пулі заплановано передати в оренду через онлайн-аукціони понад 100 тис. га с/г земель», — підсумував він.

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