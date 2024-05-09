ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї

Кредит&Депозит
19
ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї
ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї
Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів «5−7-9».
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Читайте також
Очікується, що для виробників зброї відсоток пільгового кредиту буде 7% на інвестиції і 9% на обігові кошти. Максимальна сума кредиту: 500 млн гривень, додав Кисилевський.
«Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі - і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона», — наголосив заступник глави комітету.
Читайте також
Нагадаємо, за час дії воєнного стану підприємцям в Україні видано 52 244 кредити на 208,7 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%».
Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що Україна шукає кошти в Євросоюзі, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов’язані з контрактами.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.