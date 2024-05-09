ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї — Finance.ua

ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї Сьогодні 17:21 — Кредит&Депозит

ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї

Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів «5−7-9».

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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Очікується, що для виробників зброї відсоток пільгового кредиту буде 7% на інвестиції і 9% на обігові кошти. Максимальна сума кредиту: 500 млн гривень, додав Кисилевський.

«Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі - і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона», — наголосив заступник глави комітету.

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Нагадаємо, за час дії воєнного стану підприємцям в Україні видано 52 244 кредити на 208,7 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив , що Україна шукає кошти в Євросоюзі, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов’язані з контрактами.

Економічна Правда За матеріалами:

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