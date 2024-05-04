Скільки кредитів видано бізнесу за час дії воєнного стану (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки кредитів видано бізнесу за час дії воєнного стану (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Скільки кредитів видано бізнесу за час дії воєнного стану (інфографіка)
Скільки кредитів видано бізнесу за час дії воєнного стану (інфографіка)
За час дії воєнного стану підприємцям в Україні видано 52 244 кредити на 208,7 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Зокрема, минулого тижня в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали 389 кредитів на суму 1,8 мільярда гривень від уповноважених банків, із яких 252 кредити на 0,6 мільярда гривень були надані державними банками.

Скільки кредитів видано від початку року

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 8 102 кредити на загальну суму 31,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 5 974 кредити на 16,1 млрд гривень.
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За період воєнного стану в Україні було видано 52 244 кредити на загальну суму 208,7 мільярда гривень, з яких державні банки надали 39 008 кредитів на 106,5 мільярда гривень.
На що спрямували кошти:
  • 17,4 мільярда гривень на інвестиційні проекти;
  • 59,1 мільярда гривень для фінансування оборотного капіталу;
  • 37,41 мільярда гривень на кредитування сільськогосподарських товаровиробників;
  • 13,52 мільярда гривень на переробку агропродукції;
  • 57,41 мільярда гривень на цілі, пов’язані з воєнною обороною;
  • 10,43 мільярда гривень на кредитування в зонах високого воєнного ризику.
З моменту старту Програми підписано 87 066 кредитних договорів на 298,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 59 484 договори на 133,1 млрд гривень.
Скільки кредитів видано бізнесу за час дії воєнного стану (інфографіка)
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, допомога США у розмірі $7,5 млрд дозволить Україні без затримок профінансувати всі соціальні видатки, такі як пенсії та субсидії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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