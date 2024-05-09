Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, — Камишин — Finance.ua
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Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, — Камишин

Казна та Політика
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Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, — Камишин
Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, — Камишин
Україна шукає кошти в Євросоюзі, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов’язані з контрактами.
Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє Euractiv.
«Наша мета — знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, — це фінансування», — сказав він.
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За словами міністра, однією з ініціатив може стати «розширення фондів Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України і залишають його в Україні - це швидко, це працює, це буде здорово».
«По-друге, це використання надприбутку від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на оборонну промисловість України, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати — все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів — без цього ми не зможемо продовжувати працювати», — заявив Камишин.
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За його словами, третьою ініціативою стане «включення закупівель у українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP)».
«Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора», — сказав Камишин.
Як раніше говорив президент Володимир Зеленський, для забезпечення безпеки країни і можливості дати рішучу відповідь на будь-яку агресію з боку росії необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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