Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, — Камишин Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, — Камишин

Україна шукає кошти в Євросоюзі, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов’язані з контрактами.

Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє Euractiv.

«Наша мета — знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, — це фінансування», — сказав він.

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За словами міністра, однією з ініціатив може стати «розширення фондів Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України і залишають його в Україні - це швидко, це працює, це буде здорово».

«По-друге, це використання надприбутку від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на оборонну промисловість України, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати — все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів — без цього ми не зможемо продовжувати працювати», — заявив Камишин.

За його словами, третьою ініціативою стане «включення закупівель у українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP)».

«Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора», — сказав Камишин.

Як раніше говорив президент Володимир Зеленський, для забезпечення безпеки країни і можливості дати рішучу відповідь на будь-яку агресію з боку росії необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

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