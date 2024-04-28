Майже половину контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки Міноборони уклало з українськими виробниками — Finance.ua
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Майже половину контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки Міноборони уклало з українськими виробниками

Казна та Політика
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Майже половину контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки Міноборони уклало з українськими виробниками
Майже половину контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки Міноборони уклало з українськими виробниками
Міністерство оборони України станом на квітень 2024 року має чинних контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки на суму 582,2 мільярда гривень, майже половина з них — з українськими виробниками.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Він зазначає, що йдеться про угоди, укладені в різні роки, які перебувають у стані виконання з різним терміном завершення. За частиною з них, у 2024 році, передбачено до оплати 254 мільярди гривень.
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Джигир, зокрема зазначив, що Україна продовжує отримувати вагому міжнародну військову допомогу від держав-партнерів, завдяки чому вдається чинити спротив переважаючим силам ворога.
Однак, наголосив заступник міністра оборони, важливим аспектом у розвитку цього напрямку є залучення інвестицій для розвитку власних спроможностей вітчизняного оборонного сектору.
«Ми заохочуємо міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника. Це — життєво необхідна річ, адже ці фінанси працюватимуть на нашу країну, стимулюватимуть вітчизняне виробництво та слугуватимуть драйвером економіки України», — зазначив Джигир.
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Він також додав, що зосередження на власних потужностях, розвиток яких ускладнений через збройну агресію росії та інтенсивність бойових дій, дозволить покращити постачання озброєння й техніки для української армії.
Нагадаємо, минулого року світові військові витрати перевищили $2,4 трлн. Порівнюючи з 2022 роком, відбулося збільшення на 6,8%. Водночас, це є найбільш стрімким зростанням за останні 15 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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