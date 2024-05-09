Зеленський звільнив Залужного з військової служби — Finance.ua

Зеленський звільнив Залужного з військової служби Сьогодні 14:15

Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.

Указ № 309/2024 був опублікований на сайті глави держави.

У документі йдеться: «Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу».

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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