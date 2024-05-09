Зеленський звільнив Залужного з військової служби — Finance.ua
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Зеленський звільнив Залужного з військової служби

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Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.
Указ № 309/2024 був опублікований на сайті глави держави.
У документі йдеться: «Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу».
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський.
7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
За матеріалами:
Finance.ua
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