Зеленський звільнив Залужного з військової служби — Finance.ua

Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.
Указ № 309/2024 був опублікований на сайті глави держави.
У документі йдеться: «Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу».
Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський.
7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
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