Зеленський призначив нового Головнокомандувача ЗСУ — Finance.ua

Зеленський призначив нового Головнокомандувача ЗСУ Сьогодні 18:47

Зеленський призначив нового Головнокомандувача ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив новим Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського.

Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту — провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу — Харківської визвольної операції", — зазначив глава держави.

Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Олександр Сирський перед призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше посаду головкома ЗСУ обіймав Валерій Залужний. Він був призначений на цей пост ще у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення росії.

Довідка Financne.ua:

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про зустріч з Валерієм Залужним. Президент подякував генералу за 2 роки захисту України.

«Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення — саме зараз», — написав глава держави.

Також Зеленський сказав, що запропонував Залужному й надалі бути в команді.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.