Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення — Finance.ua

Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення
Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За відставку міністра проголосували 272 депутати.
9 травня у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова. Сам Кубраков заявив, що очільник уряду та фракція «Слуга народу» не обговорювали з ним рішення про його відставку.
Народні депутати зі «Слуги народу» на засіданні фракції 8 травня вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства та звільнити Кубракова.
Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН.
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