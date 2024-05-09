Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення — Finance.ua

Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення Сьогодні 11:40

Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відставку міністра проголосували 272 депутати.

9 травня у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова. Сам Кубраков заявив, що очільник уряду та фракція «Слуга народу» не обговорювали з ним рішення про його відставку.

Народні депутати зі «Слуги народу» на засіданні фракції 8 травня вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства та звільнити Кубракова.

Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН.

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